Denizlerde av yasağı başladı

Balıkçılık av sezonu sona erdi. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı döneminde, ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen balıkçılar için bazı şartlar getirildi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak, kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf olacak. Avcılık yapmayı sürdürebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, sezon başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti.

TOPLAM 171 BİN 219 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak için 7 gün 24 saat esasıyla denetimler yapıldı. Geçen yıl 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi. Kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konuldu. Kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.

Bakan Yumaklı, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının önemine dikkati çekti. Önümüzdeki sezon için koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kuralların uygulamaya alınacağını kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





