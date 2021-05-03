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Denizli'nin "Honaz kirazı" coğrafi işaret olarak tescillendi

03.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yetiştirilen "Honaz kirazı" coğrafi işaret olarak tescillendi

Denizli'nin "Honaz kirazı" coğrafi işaret olarak tescillendi

Denizli'nin Honaz ilçesinde yetiştirilen Honaz kirazı için Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

YILDA 15-16 BİN TON YETİŞİYOR

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, 2019'da "Honaz kirazı" adıyla yaptıkları coğrafi işaret tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.

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Honaz'da yılda 15-16 bin ton kiraz üretildiğini, meyvenin büyük bölümün ihraç edildiğini belirten Yelek, aldıkları coğrafi işaretin ürünün bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA

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