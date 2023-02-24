FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deprem bölgesi için ek ders ücreti kararı! Görev yapmış sayılacaklar...

Deprem bölgesi için ek ders ücreti kararı! Görev yapmış sayılacaklar...

24.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyenler, görevlerini yapmış sayılacak ve ek ders ücreti alabilecek. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Deprem bölgesi için ek ders ücreti kararı! Görev yapmış sayılacaklar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzede kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımında artış müjdesiDepremzede kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımında artış müjdesi
Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyorAraç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Yeni Konut Finansman Programı yürürlüğe girdi

Yeni Konut Finansman Programı yürürlüğe girdi

İstanbullular dikkat... Tehlikenin adı: Yumuşak kat!

İstanbullular dikkat... Tehlikenin adı: Yumuşak kat!

IMF’den Bitcoin’e onay yok! 9 maddelik rapor

IMF’den Bitcoin’e onay yok! 9 maddelik rapor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.