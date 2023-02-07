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Son dakika: Hem benzin hem de motorin! 1 TL'nin üzerinde çifte indirim geliyor...

07.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin ve (motorin) mazot litre fiyatı ile akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün motorine indirim LPG'ye zam gelmişti. Gelen son dakika bilgisine göre yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,37 TL, motorin grubunda 1,15 TL indirim bekleniyor. İşte 7 Şubat 2023 Salı güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Hem benzin hem de motorin! 1 TL'nin üzerinde çifte indirim geliyor...

Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları araç sahiplerinin bugün de merak ettiği konular arasında yer alıyor. Motorin fiyatları, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim var mı sorularına yanıt arayanlar için son dakika haberi geldi. Sektör temsilcileri bu gece tarısından itibaren fiyatların değişeceği bilgisini paylaştı. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları ve haberin detayları...

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BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

3 gün peş peşe gelen indirimlerle litresi toplamda 2.33 TL gerileyen motorin, böylece geçtiğimiz yıl yüzde 73 zamlanarak 30 lira seviyelerine kadar yükselmesinin ardından, uzun bir aradan sonra yeniden benzinden ucuz hale gelmişti. Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,15 TL indirim bekleniyor.

Benzin grubunda da bu gece itibarıyla indirim bekleniyor. Orada da fiyatların 1,37 TL gerileyeceği öğrenildi.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21.07 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise 21.04 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21.37 TL
Motorin: 21.38 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21.29 TL
Motorin: 21.45 TL

BENZİN

2022'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ

2022 başında benzin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Senenin başlangıcında benzinden daha düşük olan motorin litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Yılın son günü yapılan zamla benzinin litresi 19,46 TL’ye yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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