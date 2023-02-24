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Deprem çantasının en önemli eşyalarından bir tanesi... "Taleplerinde büyük bir yükseliş görüyoruz" diyerek açıkladı: Depremden sonra satışlarda dikkat çeken artış!

24.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem çantası için en önemli eşyalardan biri düdük oluyor. Düdükler muhtemel bir depremde enkaz altında kalan vatandaşların sesini duyurabilmesi için kullanılıyor. Eskişehir'den gelen bir habere göre, depremden sonra düdük satışları yükseldi. Eskişehirli vatandaşların artan talebi üzerine düdük satışlarının arttığı bildirilirken, bir kırtasiyede çalışan Duygu Sancak, "Deprem çantası hazırlamak isteyen vatandaşların düdük taleplerinde büyük bir yükseliş görüyoruz" diyerek bazı açıklamalar yaptı.

Deprem çantasının en önemli eşyalarından bir tanesi... "Taleplerinde büyük bir yükseliş görüyoruz" diyerek açıkladı: Depremden sonra satışlarda dikkat çeken artış!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra endişelenen ve deprem çantası hazırlamaya başlayan bazı Eskişehirli vatandaşlar düdük satışlarını arttırdı. Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.

Vatandaşların talebini fırsat bilen bazı kırtasiyelerin ise düdük stoklarını arttırdığı ve camlarına “düdük bulunur” yazısı yapıştırdığı görüldü.

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HER HAFTA ÜÇ KOLİYE KADAR STOK GETİRMEYE BAŞLADILAR

Eskişehir’deki bir kırtasiyede çalışan Duygu Sancak, normalde düdük satışlarının çok düşük olduğunu, ancak depremden sonra her hafta üç koliye kadar stok getirmeye başladıklarını söyledi.

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Özellikle ikinci Hatay depreminden sonra düdük satışlarında dikkat çeken bir oranda artış yaşandığını ifade eden Sancak şöyle konuştu;

"DEPREM ÇANTASI HAZIRLAMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN DÜDÜK TALEPLERİNDE BÜYÜK BİR YÜKSELİŞ GÖRÜYORUZ"

“Depremden sonra düdük satışlarımızda fazlasıyla artış yaşandı, çünkü deprem çantası yapan herkesin ihtiyaç duyduğu en önemli eşyalardan bir tanesi düdüktür. Deprem çantası hazırlamak isteyen vatandaşların düdük taleplerinde büyük bir yükseliş görüyoruz, normalde biz hiç düdük satmıyorduk.

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"HATAY’DA YAŞANAN İKİNCİ DEPREMDEN SONRA SATIŞLARDA EKSTRA BİR ARTIŞ OLDU"

Şu an ise her hafta iki, üç koli halinde düdük getirmeye başladık. Eğer depremler devam ederse ve insanların korkusu artarsa ilerleyen günlerde düdük satışları daha da artabilir. Özellikle Hatay’da yaşanan ikinci depremden sonra satışlarda ekstra bir artış oldu" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Eskişehir düdük

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