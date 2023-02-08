DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ne zaman yapılacak, ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremden etkilenen ailelere 10 bin TL destek!

Deprem destek ödemeleri ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada depremlerden etkilenen ailelere destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Deprem destek ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları...

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte yaptığı açıklamada; depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremde 49 bin 133 kişinin yaralandığını duyuran Erdoğan 6 bin 444 binanın da yıkıldığını söyledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini belirtti.

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Deprem destek ödemelerine ilişkin yapılan açıklamada depremden etkilenen ailelere 10'ar bin TL destek verileceği aktarıldı.

