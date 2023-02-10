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DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Deprem destek ödemesi nasıl alınır? Depremzedelere 10 bin TL yardım!

10.02.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem destek ödeme tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından araştırılmaya devam ediliyor. 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminden etkilenen ailelere yapılacak 10'ar bin TL'lik ödemelere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak? Deprem destek ödemesi kimlere verilecek?

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Deprem destek ödemesi nasıl alınır? Depremzedelere 10 bin TL yardım!

Deprem destek ödemesinin ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda Deprem destek ödemesine ilişkin açıklamada bulunup detayları aktarmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan deprem destek ödemesi açıklamasının ayrıntıları...

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DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Deprem destek ödemesi açıklaması geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

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Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz." dedi.

Deprem destek ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

DEPREM DESTEK PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

Deprem destek ödemesi yapacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme tutarına da açıklamasında yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz"

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