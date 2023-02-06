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Deprem sonrasında hasar gördü! Ceyhan'a petrol akışı durduruldu…

06.02.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölge 10 ilde etkili olan 7,4'lük depremin ardından herhangi bir sızıntı ya da basınç problemi yaşanmamasına karşın güvenlik gerekçesiyle Ceyhan petrol rafinerisine petrol akışı durduruldu.

Deprem sonrasında hasar gördü! Ceyhan'a petrol akışı durduruldu…

Deprem enerji altyapısında da tedbirler alınmasına neden oldu. Depremin ardından Gaziantep-Maraş doğal gaz hattında hasarlar oluşurken, çıkan yangınların söndürüldüğü belirtildi.

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre, hattın iki noktasında hasar meydana geldi, yangın oluştu. Maraş Türkoğlu ve Narlı’da oluşan hasarlardan sonra çıkan yangınlar söndürüldü.

PETROL AKIŞI DURDU

Hasardan Maraş, Hatay illeri ile Pazarcık, Narlı, Kırıkhan, Hassa, Reyhanlı etkileniyor. Bu ilçelere doğalgaz verilemiyor. Gaziantep ve Kilis de hasardan etkilenirken, buralar hattın içindeki gazdan besleniyor. Üst düzey yetkili, 48 saat içerisinde normal akışın başlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yetkililere göre herhangi bir sızıntı ya da basınç problemi yaşanmamasına karşın güvenlik gerekçesiyle Ceyhan Petrol Rafinerisi’ne petrol akışı durduruldu.


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