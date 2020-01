Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği

Öte yandan, deprem bölgesindeki bakanlığa bağlı tüm misafirhaneler vatandaşların kullanımına sunuldu ve bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ise kurtarma ekiplerine an be an hava raporları aktarıldı ve bununla birlikte özellikle enkaz arama çalışmalarında görevli ekiplere önemli destek sağlandı.