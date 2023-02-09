Depremden etkilenen yakınları olanlar için harekete geçildi! Sağlık Bakanı Koca duyurdu…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarının sağlık durumunu merak eden vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni bir duyuru yapıldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı video ile bilgilendirmede bulundu. “DURUMU NASIL, HANGİ SAĞLIK KURULUŞUNDA? Sağlık Bakanlığımızın http:// enabiz.gov.tr web sitesine girip, Doğal Afet Bilgilendirme menüsünden, afetten etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınızın sağlık durumu, bulundukları sağlık kuruluşu bilgilerine ulaşabilirsiniz” diyen Bakan Koca’nın paylaşımındaki videoda yapılması gerekenler adım adım paylaşıldı.

DURUMU NASIL, HANGİ SAĞLIK KURULUŞUNDA? Sağlık Bakanlığımızın https://t.co/E8uh4tlN81 web sitesine girip, Doğal Afet Bilgilendirme menüsünden, afetten etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınızın sağlık durumu, bulundukları sağlık kuruluşu bilgilerine ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/i7JAVPnuFV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2023

İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

“Doğal Afet Bilgilendirme ile yakınlarınızın (Anne, baba, eş, kardeş, çocuk) sağlık durumunu sorgulayabilirsiniz” denilen açıklamada, “e-Nabız kayıtları, kimlik numarası üzerinden tesislerimizin gönderdiği sağlık verisi bilgilerinden oluşmaktadır. Kurumların bilgi güncelleme durumlarına göre verilerde değişiklik olabilir” ifadeleri kullanıldı.

YAPILMASI GEREKEN ADIMLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

e-Nabız profilinizdeki ‘Doğal Afet Bilgilendirme’ menüsüne tıklayın.

Gelen ekranda bildilendirme metnini onaylayın.

Afet Bilgisi Sorgula butonu ile 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem ile ilişkili olarak yakınlarınıza ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



