Nohut hasadı başladı: Aylar süren emek ürüne dönüştü

Adana'nın Tufanbeyli kırsalında yer alan Pınarlar Mahallesi'nde aylar önce toprakla buluşturulan nohutların hasat dönemi geldi. Bölge çiftçilerinden Mehmet Tokdemir, bu sezon yaklaşık 50 dönümlük alanda yetiştirdiği nohudun hasadını biçerdöverlerle gerçekleştirmeye başladı. Tarlada işleyen biçerdöverlerden traktör römorklarına aktarılan ürünler, harman alanlarına taşınıyor.

YAĞIŞLAR REKOLTEYİ VE KALİTEYİ ARTIRDI

Bu yılki yağışların nohut üretimine büyük katkı sağladığını belirten üretici Mehmet Tokdemir, ürünün kalitesinden ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdi. Tokdemir, nohudun kilosunun 100 TL'den alıcı bulduğunu ifade ederek, "Bu yıl yağışların bol olması sebebiyle ürünümüz oldukça bereketli ve kaliteli oldu. Yaklaşık 50 dönüm alanda ekim yapmıştık, şimdi emeklerimizin karşılığını alma zamanı" dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE TEMİZLENİP KURUTULUYOR

Tarladaki biçerdöver mesaisinin ardından üreticilerin harman alanındaki hummalı çalışması devam ediyor. Römorklarla getirilen nohutlar, geniş brandaların üzerine seriliyor. Kürek yardımıyla rüzgara karşı savrulan nohutlar, içindeki yabancı ve hafif maddelerden ayrıştırıldıktan sonra kuruması için güneş altına bırakılıyor.

HASAT ANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tufanbeyli'nin dağlık coğrafyası ile iç içe olan geniş tarım arazilerindeki nohut hasadı dron ile görüntülendi. Görüntülerde biçerdöverin tarladaki ilerleyişi, ürünün römorklara boşaltılması ve üreticilerin harman alanındaki kurutma mesaisi net bir şekilde yer aldı.

Toprağın hazırlanmasından ekimine, bakımından harmanlanmasına kadar uzun ve zahmetli bir süreçten geçen nohutlar, temizleme ve kurutma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte pazara sunulmaya hazır hale getirilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır