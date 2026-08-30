İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları: 30 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Sürücüler ve araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Küresel brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos Pazar günü itibarıyla benzin ve motorinin litresi kaç TL? İşte il il güncel pompadaki akaryakıt fiyatları...

30 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin 3 büyük ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Avrupa)

Benzin Litre Fiyatı: 74.34 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 77.48 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Anadolu)

Benzin Litre Fiyatı: 74.20 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 77.34 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.19 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 75.32 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 78.60 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.89 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 75.60 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 78.87 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.79 TL

Fiyatlar dağıtım şirketleri ve bayilere göre farklılıklar gösterebilir.

BENZİN VEYA MOTORİNE ZAM / İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki brent petrol ve dolar/TL kuruna bağlı olarak değişmeye devam edebilir.