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İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları: 30 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

30 Ağustos Pazar günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompadaki akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyat listesi...

İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları: 30 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?
Hande Dağ

Sürücüler ve araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Küresel brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos Pazar günü itibarıyla benzin ve motorinin litresi kaç TL? İşte il il güncel pompadaki akaryakıt fiyatları...

İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları: 30 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? 1

30 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin 3 büyük ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları: 30 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? 2

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Avrupa)

Benzin Litre Fiyatı: 74.34 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 77.48 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Anadolu)

Benzin Litre Fiyatı: 74.20 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 77.34 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.19 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 75.32 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 78.60 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.89 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 75.60 TL

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 78.87 TL

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.79 TL

Fiyatlar dağıtım şirketleri ve bayilere göre farklılıklar gösterebilir.

BENZİN VEYA MOTORİNE ZAM / İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki brent petrol ve dolar/TL kuruna bağlı olarak değişmeye devam edebilir.

İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları: 30 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? 3

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
79.06
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt mazot Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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