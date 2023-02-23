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Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

23.02.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen depremde binlerce bina yıkıldı ve birçok depremzede evsiz kaldı. Depremde evi hasar gören ev sahibi ve kiracı depremzedelere kira yardımı desteği yapılacağı açıklanmıştı. Kira yardımı desteğinin miktarı değişti. Peki depremzede kira yardımı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

Deprem nedeniyle evi yıkılan, oturulmayacak hale gelen ev sahipleri ve kiracılara, kira desteği sağlanıyor. Bu kapsamda ev sahiplerine aylık 5 bin TL, kiracılara ise 2 bin TL barınma yardımı yapılması planlanıyordu. Ancak yardım tutarı güncellendi. Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Depremzede ev sahiplerine 5 bin, kiracılara ise 2 bin TL kira yardımı verileceği açıklanmıştı.

Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

Ancak bu tutar değişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi" dedi.

Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvurusu e- Devlet “Afetzede Barınma Desteği” sayfası üzerinden yapılacak.


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