Deprem nedeniyle evi yıkılan, oturulmayacak hale gelen ev sahipleri ve kiracılara, kira desteği sağlanıyor. Bu kapsamda ev sahiplerine aylık 5 bin TL, kiracılara ise 2 bin TL barınma yardımı yapılması planlanıyordu. Ancak yardım tutarı güncellendi. Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Depremzede ev sahiplerine 5 bin, kiracılara ise 2 bin TL kira yardımı verileceği açıklanmıştı.

Ancak bu tutar değişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi" dedi.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvurusu e- Devlet “Afetzede Barınma Desteği” sayfası üzerinden yapılacak.



