Deprem nedeniyle evi yıkılan, oturulmayacak hale gelen ev sahipleri ve kiracılara, kira desteği sağlanıyor. Bu kapsamda ev sahiplerine aylık 5 bin TL, kiracılara ise 2 bin TL barınma yardımı yapılması planlanıyordu. Ancak yardım tutarı güncellendi. Depremzede kira yardımı miktarı değişti! Depremzede kira yardımı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar...
Depremzede ev sahiplerine 5 bin, kiracılara ise 2 bin TL kira yardımı verileceği açıklanmıştı.
Ancak bu tutar değişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi" dedi.
Kira yardımı başvurusu e- Devlet “Afetzede Barınma Desteği” sayfası üzerinden yapılacak.