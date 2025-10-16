Dergiye kendisi anlatmış: “750 milyon dolar iş hacmimiz var” Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve operasyonunun şifreleri!

MYNET DETAY HABER | Bu operasyonda 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında çok konuşulan daha sonra da mühürlenen Paramount Otel’in sahibi Şaban Kayıkçı da var. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'ın en yakındaki isimlerden biri olan Çağlar Şendil de gözaltına alındı.

Bodrum'da bulunan ve adı skandallarla gündeme gelen Paramount Otel, geçen sene mühürlenmişti. 2014 yılında faaliyete geçen ve beş kez işletmeci değiştiren otelin ruhsatı ÇED raporuyla iptal edilmişti.

PARAMOUNT OTEL’E “ÇÖKME” İDDİALARI

Sezgin Baran Korkmaz hakkında Paramount Otel’e haksız şekilde “çökme” iddiaları da uzun süre gündemdeydi. Bu sabah yapılan operasyonda otelin sahibi olarak bilinen Şaban Kayıkçı da gözaltına alındı.

CİHAN EKŞİOĞLU DA ALINDI! 750 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİNİ KENDİSİ ANLATMIŞ

Daha önce bir magazin dergisine konuk olan ve gelecek planlarından bahsederken savunma sanayindeki yatırımlarından insansız hava araçlarına birçok konu hakkında yorum yaparken “750 milyon dolarlık iş hacmimiz var” demişti. İşte o sözler…

“Biz şu anda savunma sanayiyle ilgili silahlı, silahsız, insansız hava aracı üretiyoruz. Drone adını verdiğimiz cihazlar piyasada 20-30 dakika boyunca havada kalabilirken bizim ürünlerimiz 1,5-2 saat gibi uzun süre havada kalıp 30 kg patlayıcı madde veya kargo taşıyabiliyor. 5 km uzağa gidebiliyor. Uzaktan kontrol edilebiliyor.”

CİHAN EKŞİOĞLU: “DEVLET DURUP DURURKEN VATANDAŞIN YAZIŞMASINA BAKMAZ”

“Normal vatandaşlarımızda bile dinleniyor muyum, takip ediliyor muyum gibi bir algı var. Suç işleyen insanın tedirgin olması lazım. Devlet vatandaşın özel yazışmasıyla uğraşmaz. Eğer bir terörist isen devlete karşı faaliyetin varsa, kamu düzenine karşı bir faaliyetin varsa o zaman incelenirsiniz. Devlet durup dururken vatandaşın whatsapp’ında ne yazıyor diye onu takip etmez ki. Ailevi ya da özel yatak odası ilişkilerini takip etmez.”

“Yurtdışında Azerbaycan, Suudi Arabistan, Güney Kazakistan’da 750 Milyon Dolar iş hacmimiz var. Bir de tabi savunma sanayi dışında inşaat işlerimiz de var. Güney Kazakistan eyaletinin çeşitli yerlerinde 250 bin metrekarelik bir konut işine başladık. Savunma sanayiyle ilgili de bizim işimiz daha çok kaos ve savaş olan bölgelere askeri sarf malzeme satmak.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; Sezgin Baran Korkmaz Cihan Ekşioğlu Çağlar Şendil Melike Yüksel Sinan Görkem Gökçe Şaban Kayıkçı ve Altan Keksin hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Cihan Ekşioğlu, Şaban kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan görkem Gökçe gözaltına alındı.