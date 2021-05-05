Deri ve deri mamulleri sektöründen 143 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Nisan 2020'de 53 milyon 933 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 165,7 artarak 143 milyon 323 dolara ulaştı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 11 milyon 61 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya'yı, 8 milyon 803 bin dolar ile Irak ve 7 milyon 599 bin dolar ile Rusya takip etti.

Sektör, 2021 yılının ilk 4 ayında toplam 540 milyon 41 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı ocak-nisan döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 540 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Ayakkabı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 15 artışla 364 milyon dolar, mamul deri ihracatımız yüzde 27 artışla 73 milyon dolar, saraciye ihracatımız yüzde 17 artışla 68 milyon dolar ve deri ve kürk giyim ihracatımız ise yüzde 7 düşüşle 33 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.