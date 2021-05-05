FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deri ve deri mamulleri sektöründen 143 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektöründen 143 milyon dolarlık ihracat

05.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 143 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

Deri ve deri mamulleri sektöründen 143 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Nisan 2020'de 53 milyon 933 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 165,7 artarak 143 milyon 323 dolara ulaştı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 11 milyon 61 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya'yı, 8 milyon 803 bin dolar ile Irak ve 7 milyon 599 bin dolar ile Rusya takip etti.

Sektör, 2021 yılının ilk 4 ayında toplam 540 milyon 41 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı ocak-nisan döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 540 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Ayakkabı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 15 artışla 364 milyon dolar, mamul deri ihracatımız yüzde 27 artışla 73 milyon dolar, saraciye ihracatımız yüzde 17 artışla 68 milyon dolar ve deri ve kürk giyim ihracatımız ise yüzde 7 düşüşle 33 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

"İHRACAT RAKAMLARI SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİNE YAKLAŞTI"

İlk 4 ayın sonunda ihracat rakamlarının salgın öncesi döneme yaklaştığını kaydeden Şenocak, şunları söyledi:

"Bölgesel olarak deri ve deri mamulleri ihracatımız, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Avrupa ülkelerine yüzde 5, Afrika ülkelerine yüzde 60, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 34 ve Türk Cumhuriyetlerine yüzde 45 artış gösterdi. Ülkeler bazında ise İngiltere ve Fransa gibi alım gücü yüksek ülkelere pandemiye rağmen toplam deri ve deri mamulleri ihracatımızı artırdık. Alt sektörlerimizde ise ayakkabı ihracatımız Almanya’ya yüzde 15 ve mamul deri ihracatımız Portekiz’e yüzde 74 artış gösterdi. Hollanda’ya saraciye ihracatımız aynı dönemde yüzde 42 arttı. Deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız ise İngiltere ve Danimarka gibi alım gücü yüksek ülkelere sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 82 artış gösterdi."

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan deri sektörünün ihracata daha fazla katkı vermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gözmen, üyelerinin alternatif dış pazarlara açılmaları için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk derisini dünyaya çok daha iyi tanıtmanın vakti olduğunu düşünüyorum. Adeta birer ihracat elçisi gibi çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin toplam ihracatı ne kadar artarsa refah seviyemiz de aynı oranda artacaktır. İhracatçı sektörler olarak ürettiğimizi dünyanın dört bir yanına pazarlamaktan başka şansımız yok."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Ödemeler bayramdan önce hesaplara yatacak!Ödemeler bayramdan önce hesaplara yatacak!
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Bugün hesaplara yatıyor!

Bugün hesaplara yatıyor!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Dev şirketten DOGE adımı!

Dev şirketten DOGE adımı!

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.