Derin Talu ve Deren Talu gözaltında mı? Ünlüler operasyonunda Defne Samyeli'nin kızları da var

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 tanınmış isim ifadeye çağrıldı. İfadesi alınmak üzere Jandarma tarafından çağrılanlar arasında Derin Talu ve Deren Talu'nun da bulunduğu öğrenildi. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyordu.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu operasyonunda medya dünyasından birçok ünlü ismin adı ön plana çıktı. Eş zamanlı operasyonun odağında “uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme” suçlamaları yer alıyor. İlgili isimler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DERİN TALU İLE DEREN TALU DA VAR

Operasyon kapsamında Derin Talu ile Deren Talu’nun ifadesinin alınacağının öğrenilmesi magazin gündemine oturdu.

Derin Talu ve Deren Talu gözaltında mı? Ünlüler operasyonunda Defne Samyeli nin kızları da var 1

Operasyonda adı geçen ünlüler şöyle:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.

Şüphelilerin kan örnekleri alınacağı, ifadeye çağrılacakları ve emniyette işlemlerinin yürütüleceği belirtiliyor.

