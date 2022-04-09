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Detaylar netleşiyor! 3600 ek göstergeli emekli maaşları 5'te 1'i oranında artacak! Yüzde 20'nin üzerinde zam...

09.04.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunun uzun süre beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi Mayıs ayında Meclis'e geliyor. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak düzenlemede ayrıntılar ortaya çıkıyor. Düzenleme hayata geçerse, emekli maaşları 5'te 1'i oranında artmış olacak. Emekli ikramiyelerinde de yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olacak.

Detaylar netleşiyor! 3600 ek göstergeli emekli maaşları 5'te 1'i oranında artacak! Yüzde 20'nin üzerinde zam...

Memurların ve emeklilerin kazanımlarını etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona doğru. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemede gözler Meclis'e gelecek taslağa çevrildi. 3600 ek gösterge ile, memurların şu anki kazanımlarında artış yaşanacak ve emeklilerin maaşlarında da artış yaşanacak. Memurların emekli olduğunda alacağı ikramiye yüzde 20 zamlanacak.

Bir televizyon programında konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek göstergeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Ek gösterge, mevcut çalışan maaşını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek. En fazla artış ise emekli maaşlarında olacak.

YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ OLACAK

Tarkan Zengin, “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.

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Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında arttığını söyleyen Zengin, "Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak" dedi.

GÖZLER 3'ÜNCÜ TOPLANTIDA

Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi: "İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

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STATÜLERİN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.

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MAYIS'TA MECLİS'E GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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