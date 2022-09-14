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Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini... Hem tarih hem rakam verdiler

14.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar, 'Altın yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt ararken Fransız dev banka SocGen’den altın fiyatları için kritik bir tahmin yapıldı. Banka, faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini öngörerek altın fiyatının ons başına 1550 dolara kadar gerileyeceğini tahmin etti. İşte altın fiyatları hakkındaki o tahminle ilgili son dakika haberinin detayları...

Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini... Hem tarih hem rakam verdiler

Son dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek günü 1,3 azalışla 1.702 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.703 dolardan işlem görüyor. Enflasyon verisi sonrası altınla ilgili Fransız dev banka SocGen’den kritik bir tahmin geldi. SocGen, altın fiyatlarının sert düşüş yaşayabileceğini kaydetti.

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ONS ALTINTA SON DURUM

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 999 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.635 lira, Cumhuriyet altını 6.827 liradan satılıyor.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

Verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlamaya başladığını aktaran analistler, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunduğunu ifade ederek, bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51,2 ve 75 baz puana yüzde 18,3 ihtimal verildiğini dile getirdi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.680 doların destek, 1.720 ve 1740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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SOCGEN’DEN ALTIN TAHMİNİ

Societe Generale, merkez bankalarının enflasyonu engellemek için faiz artırmalarının devam etmesi halinde altın fiyatlarının gerileyeceğini tahmin etti. SocGen ons altın fiyatının 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar 1550 dolara kadar gerileyebileceğini açıkladı.

Açıklanan raporda "ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu yılın sonunda bitireceğini öngördü. Ancak reel faiz oranlarının en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştırabilir. Altın ETF'lerinden 200 ton çıkış bekliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

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