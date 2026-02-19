Dev bankadan sürpriz hamle! TL'yi öneri sepetine aldı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu bazı gelişen piyasa para birimleri için alım önerisinde bulundu.

Kurumun stratejisti Victor Engel tarafından yayımlanan yatırım notunda; Türk Lirası, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi'nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepetin ABD dolarına karşı uzun pozisyonla desteklenmesi tavsiye edildi.

Matriks Haber'in aktardığına göre, önerilen işlem için yüzde 7,5 toplam getiri hedefi belirlenirken, yüzde 3,5 geri çekilmede zarar kes seviyesi öngörüldü. Ayrıca 12 aylık nominal carry'nin yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi.

DÖVİZ GETİRİLERİNİ DESTEKLEYEN UNSURLAR

Engel değerlendirmesinde, makroekonomik temellerde iyileşme görüldüğünü ve uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığını belirtti. Bu gelişmelerin döviz getirilerini desteklediğini vurguladı.

Dezenflasyon sürecinin gelişen piyasa ülkelerinde yerel faiz oranlarını desteklediğine dikkat çeken Engel, bu faktörlerin yerel politika tercihlerine bağlı dalgalanmalarla birlikte değerlendirildiğini aktardı. Notta, söz konusu dinamiklerin gelişen piyasa kurlarını küresel oynaklığa karşı diğer EM muadillerine kıyasla daha izole hale getirdiği savunuldu.

RİSK UYARISI DA GELDİ

Engel, FX pozisyonlar açısından temel riskin görece likit olmayan döviz piyasalarında yoğunlaşmış pozisyonlar olduğunu belirtti. Olası olumsuz bir şok durumunda bu pozisyonların hızla tersine dönebileceği uyarısında bulundu.