Dev bankadan TCMB faiz indirimi uyarısı: '900 baz puanın altında kalabilir'

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar gerçekleştireceği faiz indirimlerinin daha önce öngörülen 900 baz puanın altında kalabileceğine işaret etti.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunun ardından yayımlanan analizde, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. Raporda, enflasyonu düşürmek için ek para politikası sıkılaştırmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Goldman Sachs'a göre söz konusu sıkılaştırma, politika faizinden ziyade kredi büyümesine yönelik sınırlamaların daraltılması yoluyla gerçekleşebilir.

ENFLASYON TAHMİN ARALIĞI GÜNCELLENDİ

TCMB ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15–21 bandına revize etti. Sunum sırasında verilen mesajlar piyasalarda "Şahin" bir duruş olarak değerlendirildi.

Goldman Sachs, büyüme hızının enflasyon hedefleriyle uyumlu bir patikaya çekilmesi gerektiğini savunurken, bankanın faiz indirim sürecinde daha temkinli ve muhafazakâr bir yaklaşım sergilemesini bekliyor.