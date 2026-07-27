Dev bankadan Türkiye'de dikkat çeken karar! Şubelerini kapatıyor

Çin merkezli bankacılık grubu Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey Bank A.Ş., şube organizasyonunda değişikliğe gitti. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik planı kapsamında bazı şubeler için yeni kararlar aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 5 şubenin faaliyetleri sonlandırılırken, 3 şube ise mevcut diğer şubelerle birleştirildi.

ŞUBE YAPISI YENİDEN DÜZENLENİYOR

KAP'ta paylaşılan bilgilere göre alınan karar, bankanın operasyonel yapısını daha verimli hale getirmeyi amaçlayan stratejik planlamanın bir parçası olarak uygulamaya konuldu.

Yapılan düzenlemeyle şirket kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesi, şube ağının daha verimli işletilmesi ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE FARKLI ALANLARDA HİZMET VERİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ICBC Turkey Bank, Türkiye'de hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik bankacılık faaliyetlerini sürdürüyor. Banka; mevduat, kredi, dış ticaret finansmanı ve yatırım ürünleri başta olmak üzere çeşitli finansal hizmetler sunuyor.

Söz konusu banka, Çin'in en büyük finans kuruluşlarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye'deki faaliyetlerini yürüttüğü kuruluş olarak hizmet veriyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKACILIK GRUPLARINDAN BİRİ

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük bankacılık grupları arasında bulunuyor.

Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede hizmet verirken, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.

KAP'TA YAYIMLANAN RESMİ AÇIKLAMA

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik stratejik planlama kapsamında; 5 şubemizin faaliyetlerine son verilmiş, 3 şubemiz ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmiştir."