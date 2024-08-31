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Dev Çinli şirket Türkiye'ye yatırım yapacak... Ön planda iki şehir var!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.08.2024 17:43
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Çinli şirketler yatırımlarını Türkiye pazarına çevirmişken bir yeni yatırım haberi daha geldi. Yıllık cirosu 10 milyar doların üzerinde olan şirket yatırım için iki ili radarına aldı. Şirketin üst yöneticileri de Türkiye'ye gelerek görüşmelerde bulundu.

Dev Çinli şirket Türkiye'ye yatırım yapacak... Ön planda iki şehir var!

Son dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye ilgisi oldukça yüksek. Geçtiğimiz aylarda elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Wetown Electrıc Group'da Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdi.

Fizibilite çalışmaları kapsamında şirketin üst yöneticileri Türkiye’ye gelerek görüşmeler yaptı. Yatırım için Denizli’yi de gündemine alan şirketin Elektrik Grup Başkanı Jiang Wengong, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

DEV ŞİRKETLERİN STRATEJİK ORTAĞI

Çin’de enerji dağıtım işlerini ve yeni enerji alanında faaliyet gösteren, 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıp, projeler üstlenen Wetown Electric, Çin’in Tanınmış Ticari Markasını belgesine sahip şirketin yıllık cirosunun 10 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

2 İL ÖN PLANDA

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan şirketin Adana’nın yanı sıra Denizli’yi de gündemine aldığı öğrenildi. Wetown Electrıc Group CO yetkilileri, Türkiye’de yapmayı hedefledikleri yatırım planlarını görüşmek üzere Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, Wetown Electrıc Group Başkanı Jiang Wengong, Wetown Electrıc Group Satış Direktörü Mu Yan, China Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kızılöz, Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İyigün, Tusoft Technology Company Genel Müdür Huzeyfe Benli, DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem hazır bulundu.

KASAPOĞLU'NDAN BİLGİLER ALDI

Görüşmede enerji sektörüne ilginin artması nedeniyle sektörün giderek büyüdüğüne dikkat çekildi, Türkiye ve Denizli’deki yatırım imkanları değerlendirildi, ilgili sektörler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Wetown Electrıc Group Başkanı Jiang Wengong, Çin dışındaki büyüme stratejisi ve hedeflerinden söz ederken; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'deki Organize Sanayi Bölgeleri, yatırım imkanları, ihracatı, yurt dışı pazarları, Çin ile olan ticari ilişkileri konusunda bilgi verdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Yatırım ve güçlü iş birliği kanallarının kurulması adına gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için Çinli firmanın yöneticilerine teşekkür eden Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin güçlenmesi gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması adına çalışmalara devam edeceklerini kaydetti, şirketin yatırım için Denizli’yi tercih etmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin yatırım elektrik
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