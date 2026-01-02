FİNANS

Dev marka geri sayıma başladı! 3 gün sonra açılacak, kodu bile belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği halka arz kapsamında Meysu Gıda 5-6-7 Ocak 2026'da 7,50 TL fiyattan talep toplayacak. Borsa İstanbul'da MEYSU koduyla işlem görecek. Şirketin, halka açıklık oranının yüzde 20,11'e yükselmesi bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Bir şirket daha halka arz oluyor. SPK onayını alan Meysu Gıda'nın halka arz süreci resmen başladı. Şirketin talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak duyuruldu. Şirket, halka arz kapsamında çıkarılmış sermayesini 750 milyon TL'den 870 milyon TL'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Halka arzda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120 milyon TL nominal değerli B grubu paylar ile mevcut ortak Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 55 milyon TL nominal değerli B grubu paylar yatırımcılara sunulacak. Böylece toplamda 175 milyon TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

MEYSU KODUYLA İŞLEM GÖRECEK

Talep toplama işlemlerinin 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtilirken, şirket paylarının Borsa İstanbul'da "MEYSU" koduyla işlem göreceği kaydedildi. Halka arz fiyatı ise 7,50 TL olarak belirlendi.

Dağıtım oranlarına göre halka arz edilecek payların yüzde 45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Meysu Gıda'nın halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor. Sermaye artırımı yoluyla şirketin 900 milyon TL brüt gelir elde etmesi öngörülürken, ortak satışı da dahil edildiğinde toplam brüt halka arz büyüklüğünün 1 milyar 312 milyon 500 bin TL olması bekleniyor.
Şirket, halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 40-50'sini kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımlarda, yüzde 50-60'ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planladığını açıkladı.

