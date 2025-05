Dev market adını değiştiriyor... Hedef: Gençler! 'İki görevimiz var' diyerek açıkladı, Türkiye'de ilk 5'in içinde

TK KOOP Genel Müdürü Varol Halepli, genel müdürlükte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin son durumunu ve 2025 beklentilerini değerlendirdi. Halepli, toplam 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını, İstanbul'da ise şu anda 391 mağazalarının bulunduğunu ve bu sayıyı büyütüp, ilk hedeflerinin, sene sonunda toplamda 5 bin satış noktasını, İstanbul'da ise 550 mağaza sayısını yakalamak olduğunu söyledi.

GENÇLER İÇİN ADIM ATTILAR

Logo değişikliğine değinen Halepli, "Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz . Her yaş grubundan müşterimiz mevcut ama orta üstü yaş grubu müşterimiz daha çoğunlukta. Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Perakendede bir kural vardır; 'çocukluktan başlayıp daha ileriki yaşlara kadar alışkanlık yaratmak.' diye. Bu yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



DİĞER MARKETLERDEN FARKI: YÜZDE 100 ÇİFTÇİ MARKET!

Halepli, diğer marketlerden farklı bir pozisyonlarının olduğunu aktararak, "Biz Türkiye'deki yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Perakendede Türk halkının bazı hassasiyetleri vardır. İstanbul'da oturanlar Şile’ye giderken yolun kenarında domates satıldığını gördüğünde '50 lira fazla olsun ama üreticiden aldığım domates olsun, doğal domates olsun' diye bir his taşır. Türk halkında böyle bir gelenek vardır. Buna bağlı olarak Türk toplumunda müthiş bir kooperatif hissi vardır. Yani bizim kooperatiflere karşı bir hassasiyetimiz vardır. İşte biz marka olarak hakikaten Türkiye'de 'Yüzde 100 çiftçi marketiyiz.' diyebilen tek markayız." şeklinde konuştu.



"ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Karlılıktan ziyade ortaklarının ve çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumayı hedeflediklerini anlatan Halepli, "Uygun piyasa fiyatlarında satın alıyor, işleyerek değerlendiriyoruz. Çiftçilerimizden alınan mahsuller Tarım Kredi Grubu bünyesindeki fabrikalarda uluslararası standartlarda işlenerek halkımıza ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkanı sunuyor" dedi.



"İKİ GÖREVİMİZ VAR"

Halepli, Tarım Kredi'nin satışını yaptığı bazı ürünlerin piyasa fiyatlarının üzerinde olmasından dolayı eleştiriler olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:



"Bizim burada da bir regülasyon görevimiz var. Zaman zaman biz piyasaya pahalı kalmamak için zararına satışlar yapıyoruz, piyasaya ayak uydurabilmemiz için. Bizim aslında iki bacaklı görevimiz var. Hem çiftçiyi destekleyeceğiz hem nihai tüketiciyi destekleyeceğiz. O nedenle her şeyi 'yüzde 100 uygun fiyata satmak, yüzde 100 ucuza satmak' diye bir şey yok. Kaldı ki bu perakendede böyledir. Her şeyi en iyi fiyatta bulmanız her zaman mümkün değil."



Ana gıda ürünleri ve sütte yüzde 100 yerli ürünler sattıklarını vurgulayan Halepli, bazı durumlarda piyasada yerli muz bulunmadığı halde bile ithal muz satmadıklarını ve kar amacı güden bir kurum olmadıklarını, bu yüzden de her daim vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.



TÜRKİYE'NİN BEŞİNCİ EN BÜYÜK MARKETİ

Halepli, önlerindeki en büyük engellerden birinin ithal ürüne girmemek olduğunu ancak bunun zaten stratejilerine aykırı olduğunu belirtti.

Kendilerinin ne kadar çok satarsa çiftçinin de o kadar çok üreteceğini anlatan Halepli, "Şunu söyleyeyim ki bu yılın başında satıştaki ürünlerimizin yüzde 65'i kendi iştiraklerimizin ürettiği ürünlerdi. 100 birimin 65 birimi, Tarım Kredi Holding'in çatısı altındaki iştiraklerin ürettiği ürünlerdi. Şu anda müşterilerimiz bakliyatta gözü kapalı alım yapıyorlar çünkü yüzde 100 yerliyiz. Bizim iki tane güçlü kasımız var. En önemli kaslarımızdan biri temel gıda, ikincisi ise süt ve süt ürünleri. Piyasaya baktığınızda Türkiye'de en uygun peyniri, en uygun tereyağını satan firma biziz." dedi.



İNDİRİM MARKETLERİ İLE KIYASLAYINCA...

Türkiye'nin beşinci büyük perakende marketi olduklarını ifade eden Halepli, "Bizim hedefimiz sayısal anlamda birinci, ikinci, üçüncüyü yakalayıp geçmek değil. Buradaki hedefimiz şu: perakendede bir kriter vardır 'mağaza başına ortalama ciro.' Şu anda biz mağaza başına ortalama ciroda 'indirim marketleri' arasında ikinci sıradayız." diye konuştu.



Halepli, büyüme merkezine yatırım yapmak istediklerini ve İstanbul, Ankara ve Ege Bölgesi’nin hedefleri arasında olduğunu belirterek, daha fazla satış noktasıyla belli sayılara ulaşmak istediklerini aktardı.



Çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak marketlerinde sürekli gelişim projelerine yönelik çalıştıklarına değinen Halepli, "Mağazalarımızda tazeliği korumak için nemlendirme, püskürtme dediğimiz sistemler kuruyoruz. Ambalajları ve atıkları azaltmak için dökme ürün reyonları kuruyoruz. Bazı mağazalarımızın içerisinde zeytinyağını ve ayçiçeği yağını evden getirdiğiniz kaplarla doldurarak götürebilirsiniz. Müşterilerimizin dökme bakliyat ürünlerinde poşet yerine, plastik yerine kâğıt ambalajlarla alışveriş yapabilecekleri reyonlar var" dedi.

