Son dönemde şehirlerarası otobüs bileti fiyatları 2 bin TL'ye kadar yükselirken Kamil Koç'tan dikkat çeken bir indirim geldi. 1926 yılında kurulan firma, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bilet fiyatlarını belirli seferlerde 100 TL'ye düşürdü.

100 TL'LİK BİLETLER NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında 25 Kasım-1 Aralık 2026 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 25 Kasım-31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili seferlerde 100 TL'ye seyahat edilebilecek.

Toplam 100 bin biletin satışa sunulacağı kampanyada, her sefer için ayrılan indirimli koltuk sayısı otobüs kapasitesinin yüzde 10'unu geçemeyecek. Kontenjanın dolmasıyla birlikte 100 TL'lik bilet satışı sona erecek.

KAMPANYALI BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

100 TL'lik bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini Kamil Koç'un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek. Kampanya yalnızca firmanın belirlediği hat ve seferlerde geçerli olacak.

Sefer değişikliği yapılması durumunda yeni seferin güncel bilet fiyatı uygulanacak. Kampanya diğer indirim ve promosyonlarla birleştirilemeyecek. İptal ve değişiklik işlemlerinde ise firmanın mevcut bilet kuralları geçerli olacak.

"100. YAŞIMIZI YOL ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE KUTLUYORUZ"

Kamilkoç tarafından, kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada, “100. yaşımızı, seçili seferlerde 100 TL’ye bilet fırsatı sunarak yol arkadaşlarımızla birlikte kutluyoruz! Kamil Koç’un 100 yıllık güven, deneyim ve misafirperverlik anlayışıyla nice güzel yolculuklarda buluşmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“100 yıllık yolculuğumuzda, 100 TL’ye seyahat fırsatı! Kamil Koç olarak 100 yıllık köklü geçmişimizi, yol arkadaşlarımıza özel fırsatlarla kutlamaya devam ediyoruz.” denilen açıklamada, “Bir asırlık güven, deneyim ve misafirperverlik anlayışımızla, şimdi 100. yılımıza özel 100 TL’ye bilet fırsatı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“25 Kasım – 1 Aralık 2026 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 25 Kasım – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında seçili hat ve seferlerde yalnızca 100 TL’ye seyahat etme ayrıcalığı sizi bekliyor.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “100 yıllık yol arkadaşlığımızı, yeni yolculuklarla kutluyoruz” denildi.