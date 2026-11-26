İngiltere ve İrlanda'da toplam 600 mağazayla faaliyet gösteren Poundland, şirketin tamamının satışı için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine kayyum yönetimine devredildi. Geçen yıl yalnızca 1 sterline el değiştiren indirim marketi zincirinin parçalara ayrılarak satılması gündeme gelirken, 10 binden fazla çalışanın geleceği de belirsizliğe girdi.

ABD merkezli finans şirketi Gordon Brothers'ın sahibi olduğu 36 yıllık perakende zincirinde, borçların karşılanmasını sağlayacak bir satış anlaşmasına ulaşılamaması süreci çıkmaza soktu. Kayyum yönetiminin ardından şirketin geleceği için farklı seçenekler değerlendirilmeye başlandı.

SATIŞ PAZARLIKLARI SONUÇSUZ KALDI, KAYYUM ATANDI

İngiltere ve İrlanda'da geniş bir mağaza ağı bulunan Poundland'in tamamının devredilmesi amacıyla bir süredir devam eden görüşmelerden beklenen sonuç çıkmadı. Şirketin sahibi Gordon Brothers'ın, son aşamaya kadar gelen teklifleri kabul etmemesiyle satış sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Poundland yönetim kurulu tarafından kayyum olarak görevlendirilen AlixPartners, şirketin bütününü kapsayan ve mevcut borçların ödenmesine imkân tanıyacak uygulanabilir bir anlaşmanın sağlanamadığını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte 600 mağazalı zincirin tek bir alıcıya devredilmesi yerine farklı bölümlerinin ayrı ayrı satılması ihtimali öne çıktı.

10 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANIN DURUMU BELİRSİZ

AlixPartners'ın paylaştığı bilgilere göre, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Poundland'in geleceği için birden fazla seçenek değerlendiriliyor. Şirketin tamamen ya da belirli bölümleriyle satışa çıkarılması ihtimaller arasında yer alıyor.

Öte yandan kayyum süreciyle birlikte mağazaların kapatılmasına yönelik henüz herhangi bir karar alınmış değil. Geleceğe ilişkin değerlendirmeler tamamlanana kadar İngiltere ve İrlanda'daki mağazaların yanı sıra dağıtım merkezlerinin de faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceği bildirildi.

GEÇEN YIL 1 STERLİNE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Poundland'in mülkiyeti 2025 yılında değişmiş, ABD merkezli finans kuruluşu Gordon Brothers, şirketi Avrupa merkezli perakende grubu Pepco'dan sembolik olarak 1 sterlin ödeyerek satın almıştı.

Ancak yeni sahibinin yürüttüğü satış girişimleri de zincirin geleceğine ilişkin belirsizliği ortadan kaldıramadı. Gordon Brothers, Poundland'in tamamının devredilmesi için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini duyurdu.

Şirketin finansal durumuna ilişkin değerlendirmelerde ise yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısına dikkat çekildi. Satış gelirleri ve kâr marjlarında yaşanabilecek gerilemenin, Poundland'in mali açıdan kırılgan yapısını korumasına yol açtığı ifade edildi.

SATIŞ İÇİN İKİ ŞİRKETİN ADI ÖNE ÇIKMIŞTI

36 yıllık market zincirinin tamamını satın almak için yürütülen görüşmelerin son aşamasında iki aday öne çıkmıştı. Bunlardan biri Kuzey İrlanda merkezli Martin Property Group olurken, diğer aday Almanya merkezli Zachert Private Equity olmuştu.

Ancak iki şirketle gerçekleştirilen müzakereler de Poundland'in tamamının devredilmesini sağlayacak bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Kayyum sürecinin başlamasıyla birlikte zincirin hangi bölümlerinin satışa çıkarılacağı ve gelecekte nasıl bir yapıya kavuşacağı merak konusu oldu.