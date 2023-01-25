Dev yapılandırma paketinde 'ihya' detayı! Bağ-Kur'lular merakla bekliyordu... 10 bin ehliyet sürücülerine geri dönüyor

Hazırlıklar tamamlandı, en kısa sürede Meclise gelmesi bekleniyor. Vergi borçları affı, ehliyet affı, KYK borcu, sigorta primi borçları affını da kapsayan yapılandırma paketinin ayrıntılarını dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Vatandaşın kamuya olan tüm borçlarını kapsayan düzenlemeyle borçların gecikme cezaları ve faizleri silinecek.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK VADE SAYISI

Yapılandırma paketi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar için geçerli olacak. Borçlar taksitle veya peşin olarak ödenebilecek. Şimdiye kadarki yapılandırmalarda taksit sayısı en fazla 18 olurken yeni yapılandırma paketinde vade sayısı 48 olarak açıklandı. Kanal D Haber'in haberine göre; vatandaşın belediyelere olan emlak, çöp ve çevre vergisi de yapılandırma kapsamında.

BAĞ-KUR SİGORTALILIK SÜRESİ İHYA EDİLEBİLECEK

Bağ-Kur'luların merakla beklediği ihya açıklaması da geldi. Bakan Nebati, "Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlıyoruz" dedi.

Bakan Nebati, 2 bin TL'nin altındaki vergi, faiz ve cezaların silinmesiyle ilgili ise "Bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemi yapmayacak."

KYK BORÇLARINDA ALINAN TUTAR ÖDENECEK

KYK borçları için de endeks dışı kalan kısım, yani kişi ne kadar kredi aldıysa hiçbir artış yansıtılmadan yalnızca o tutar yeniden yapılandırılacak.

10 BİN KİŞİ EHLİYETİNE KAVUŞUYOR

Düzenlemeyle yaklaşık 2,5 milyon kişinin trafik ceza puanları da silinecek. Ancak bu durumun istisnaları da var; alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük durumunda yapılan ihlallerde ceza puanları silinmeyecek.

Yapılandırma paketi yasalaşınca el konan 10 bin ehliyet de sürücülerine iade edilecek.