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Dev yatırım bankasından enflasyonla ilgili önemli tahmin! Tarih verdiler

06.05.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'dan yüzde 70'e dayanan enflasyonla ilgili önemli tahmin geldi. JPMorgan, Türkiye için 2022 ve 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 49,5 ve yüzde 19'a revize etti. Dev banka enflasyonun mayıs ayında pik yapacağını ve aralık ayı itibariyle güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Dev yatırım bankasından enflasyonla ilgili önemli tahmin! Tarih verdiler

TÜİK'in dün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, enflasyonun yüzde 70'e yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14'te durmaya devam etmesini açıklamanın zor olduğunu vurguladı.

Talebin güçlü olmaya devam ettiği, maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlü olduğu ve kredibilitenin zayıflamaya devam ettiği ortamda TCMB'nin politika duruşunu normalleştirmede acelesi olmadığını ifade eden JP Morgan, bu ortamda lira istikrarının enflasyonist baskıları sınırlamada ana araç olacağını öngördüklerini belirtti.

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Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JPMorgan, Aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

JPMorgan, dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında 2022 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 49,5'e çıkarırken, 2023 sonu için bekentisini de üzde 15,0'dan yüzde 19,0'a yükseltti.

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BARCLAYS'İN ZİRVE BEKLENTİSİ YÜZDE 80

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel de enflasyonun henüz zirveden uzak olduğunu düşünüyor.

Ergüzel raporunda “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e gerilemeden önce Temmuz'da yüzde 80 ile tepe yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ergüzel, enflasyon görünümündeki bozulmaya karşın Merkez Bankası’nın politika değişikliğine gitmesini beklemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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