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Dev yatırım şirketi SkyBridge'den altın tahmini: Altın rekor getiren rallisini sürdürecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

SkyBridge, altındaki yükselişin para birimindeki değer kaybı ve teşvik beklentileri ile birlikte sürebileceğini belirtti. "Altının gelecek yıl sonuna kadar 2,100 dolar ila 2,200 dolar bandı civarında seyretmesi bizi şaşırtmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Dev yatırım şirketi SkyBridge'den altın tahmini: Altın rekor getiren rallisini sürdürecek

SkyBridge Capital, altının "para biriminin yoğun değer kaybı" ve ilave teşviklere ilişkin beklentilere bağlı olarak, rekor getiren rallisine devam edeceğini kaydetti. Şirket 2011 yılında çıktıktan sonra son dönemde altın varlıklarını artırmıştı.

Şirketin eş baş yatırım yetkilisi ve kıdemli portföy yöneticisi Troy Gayeski, "Para biriminin değer kaybını düşündüğünüz zaman soru şu; dolar neyin karşısında zayıflayacak ve dünyaya baktığınızda, alternatif para birimleri konusunda heyecanlanmanız zor" dedi ve euro, yuan ve gelişen piyasa paralarını saydıktan sonra, "Bu nedenle altın açık bir şekilde doğal bir alternatif para" şeklinde görüş bildirdi.

Altın, fiyatların daha sonra sert bir düşüş göstermesine karşın, aralarında Fed'in bulunduğu merkez bankalarının koronavirüs pandemisinden hasar gören ekonomilerini desteklemek için yoğun teşvik tedbirleri alması ile birlikte bu ayın başında ons başına 2,000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. altındaki bu yukarı hareket, para arzındaki sıçramanın etkisi ile kağıt paraların değer kaybedeceği beklentilerinden destek aldı. Goldman Sachs Group Inc. altını "son merci para birimi" olarak niteledi ve yükselişin daha da süreceği tahmininde bulundu.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Gayeski, verdiği mülakatta, "Altın petrol ve diğer emtiaya karşı oldukça zengin, ancak Eylül 2011'deki önceki zirvesinden bu yana para arzı büyümesi kadar değer kazanmadı," dedi ve "Altının gelecek yıl sonuna kadar 2,100 dolar ila 2,200 dolar bandı civarında seyretmesi bizi şaşırtmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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