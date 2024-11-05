Dev yayın platformuna operasyon şoku! Netflix'in başı vergi suçlamalarıyla belada...

Dijital platform devi Netflix'in başı dertte! Şirket adına açılan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasına yönelik suçlamalar sürüyor. Fransız bir yargı kaynağı Salı günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların ABD'li yayın platformu olan Netflix'in, Fransa ve Hollanda'daki ofislerinde arama yaptığını söyledi.

OFİSLERİ BASILDI

Aramaları ilk duyuran Fransız Marianne gazetesi, mali suçlar ve yolsuzluk konusunda uzmanlaşmış soruşturmacıların Salı sabahı şirketin Paris merkezindeki ofislerine baskın düzenlediğini bildirdi. Ulusal Mali Savcılık (PNF) tarafından yürütülen Fransız soruşturması Kasım 2022'de açıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Fransız yargı kaynağı, Hollandalı yetkililerin eş zamanlı olarak şirketin Amsterdam'daki Avrupa merkezinde arama yaptığını söyledi. Hollanda Mali Suçlar Savcılığı yorum yapmayı reddetti ve soruları Ulusal Mali Savcılık (PNF) kurumuna yönlendirdi.

Fransız kaynak, "Bu süreçte Fransız ve Hollanda makamları arasında aylardır iş birliği yapılıyordu" dedi.

(Reuters)