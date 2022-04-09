Dev zam için harekete geçildi! Emeklilere 3 ayda toplam 4.000 TL ek ödeme yolda!

Yaklaşık 13.6 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde heyecanlandıran adım! Emekli ikramiyelerinin artışı için harekete geçildi. Milyonlarca emekli, bu yıl alacakları ikramiyelerin yüksek olup olmayacağını merak ediyor. Düzenlemeler hayata geçerse miktarın yaklaşık 4.000 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

İKRAMİYELERE ARTIŞ YOLDA!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre; Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor.

Buna göre, emeklilere verilen 1.100 TL'lik ikramiyenin yükseltilmesi gündemde. Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması.

İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor.

Çalışmalar tamamlanınca son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor.Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak.



