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Devlet 4 kişiden 1'ine maaş ödüyor... 21 milyon kişi çalışmadan para alıyor! EYT ile tutarlar yükseldi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 12:58
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Türkiye'nin nüfusu 85.3 milyon olmasına karşın devletten maaş alan kişi sayısı 21.7 milyon. Bu orana bakıldığında ise her 4 kişiden 1'i devletten maaş alarak geçiniyor. Sosyal Gü­venlik Kurumu (SGK) verileri­ne göre Türkiye’de 16 milyon 437 bin 571 kişi emekli maaşı alıyor.

Devlet 4 kişiden 1'ine maaş ödüyor... 21 milyon kişi çalışmadan para alıyor! EYT ile tutarlar yükseldi!

Erken Yaşta Emeklilik sisteminin devreye girmesi ile beraber devletin maaş ödemelerinde de artış yaşandı. SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 21.7 milyon kişi devletten maaş alıyor. SGK'nın verisine göre ise 16 milyon 437 bin 571 kişi emekli maaşı alıyor.

Dünya'nın haberine göre, geçen yıl aynı dönemde emekli maaşı alan kişi sayısı 15 milyon 467 bin 596 kişiydi. Böylece 1 yıl­da SGK’dan emekli maaşı alanla­rın sayısı yüzde 6,27 arttı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı istatistiklerine bak­ıldığında kamuda çalışan sayısı da 5 milyon 253 bin 73 kişi. Buna göre 21.7 milyona yakın kişi dev­letten geçiniyor.

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İLK 7 AYDA 1 TRİLYONDAN FAZLA MAAŞ ÖDENDİ

Detaya inildiğinde ise top­lamda 16.43 milyon emekli ma­aşı alan kişi sayısı içinde yaşlılık aylığı alanlar 11 milyon 826 bin 453 kişi. Ölüm aylığı alan kişi sa­yısı da 4 milyon 278 bin 496. Di­ğer emekli maaşı alanların sayısı da 332 bin 622 kişi. SGK verile­rine göre, 2024’ün ilk yedi ayında emeklilere ödenen tutar 1 trilyon 428 milyar 278 milyon TL. Tem­muz 2024 verilerine baktığımız­da bir ayda emekli maaşı alan­ların sayısı 42 bin 538 kişi arttı.

HER ŞEY TOPLANDIĞINDA 3 TRİLYONA DAYANDI

5 milyon 263 bin 73 kişiyi bu­lan kamu çalışanlarının kırı­lımına bakıldığında bunun 3 milyon 468 bin 214’ü memur, 1 milyon 749 bin 859 kişi ise işçi olarak çalışıyor. Hazine ve Ma­liye Bakanlığı bütçe gerçekleş­meleri raporuna gö­re, kamu bütçesin­den personele ödenen tutar da ilk 7 ay itiba­rıyla 1 trilyon 531 mil­yar 806 milyon TL. Bu­na göre kamu ilk 7 ay­da emekli ve personele 2 trilyon 960 milyar 84 milyon TL’lik ödeme yap­tı.

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Temmuzda 16 milyon 437 bin 571 emekliye 246 milyar 896 milyon 886 bin li­ra ödendi. Yani 1 emeklinin or­talama maaşı 15 bin 20 TL ol­du. Öte yandan emekli maaşı alanların sayısı 2022 sonunda 13 milyon 933 bin kişi iken EYT sonrası emekli maaşı alanla­rın sayısı 16 milyon 438 bine yükseldi. EYT ile emekli maaşı alanların sayısındaki artış son 1,5 yılda 2,5 milyon kişi oldu.

VERGİ GELİRİNDEN FAZLA MAAŞ ÖDÜYOR

Hazine’den SGK’ya aktarılan kaynak tutarına bakıldığında 834 milyar 82 milyon TL. Hazine’den yapılan maaş ödemeleri tutarı ise 2 trilyon 365 milyar 888 milyon TL. Vergi gelirleri ise 3 trilyon 825 milyar 106 milyon TL. Hazine’den ilk yedi ayda yapılan maaş ödemelerinin tutarı ilk yedi ayda toplanan verginin yüzde 61,9’u düzeyinde.

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Anahtar Kelimeler:
maaş EYT devlet
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