Devlet, ilk kez ev alacaklara 15 bin TL hibe ediyor! Şartları açıklandı...

2016 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte devlet ilk defa ev alacaklara maddi destek sağlamaya başlamıştı. 2020 yılında bu destek tutarının üst limiti 15 bin lira olarak belirlendi. Devletin belirlediği bankalardan konut hesabı açan ve düzenli olarak konut hesabında birikim yapan vatandaşlar bu destek programından faydalanabiliyor. İşte detaylar…
HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
Bunun için katılımcıların ilk olarak banka şubelerine şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Hemen hemen her bankada devlet destekli konut hesabı açma imkânı bulunuyor. Fakat katılımcıların birden fazla hesap açmasına ve bir başkasıyla ortak hesap açmasına izin verilmiyor. Açılan konut hesapları kişiye özel kabul ediliyor. Bu hesapların bankalar arasında taşınmasına da müsaade edilmiyor.
KONUT HESABINA NE KADAR ÖDEME YAPILMALIDIR?
Devletin geri ödemesiz hibe desteği, tek seferde yüksek miktarda para yatıramayan vatandaşların aylık olarak para biriktirmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu sebeple 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre konut hesabınıza en az 250 en fazla 2500 TL yatırabilirsiniz. Fakat konut hesabını ilk açtığınızda bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 30.000 TL yatırabilirsiniz. Konut hesabınıza daha yüksek miktarda para yatıramazsınız.
DEVLETİN ÖDEYECEĞİ HİBE TUTARI NASIL BELİRLENİR?
Devletin ilk defa ev alacaklara verdiği hibenin üst limiti 15 bin TL’dir. Verilecek hibenin tutarı, hesabınızda yaptığınız birikim esas alınarak belirlenir.
Konut hesabında 36-47 ay arası birikim yapan vatandaşlar, biriktirdiği tutarın %15’i kadar hibe alır.
Konut hesabında 48-59 ay arası birikim yapan vatandaşlar, biriktirdiği tutarın %18’i kadar hibe alır.
Bu hibe tutarları, Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre değişiklik gösterebilir. Devletin ilk defa ev alacaklara verdiği destek programına katılanların düzenli olarak ödemelerini yapmaları gerekiyor. Banka ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmeyenler devlet desteğinden yararlanamıyor. İhtiyaç olduğunda birikimlerini bankadan çekmek isteyen vatandaşların bir dönem içinde (12 ay) en fazla iki defa para çekme hakkı bulunur. Fakat para çekmek isteyen vatandaşlar, o güne kadar bankaya ödemesi gereken asgari tutarın tamamını hesabında bulundurması gerekiyor. Aksi takdirde katılımcılar bu programdan çıkarılır ve devlet desteğinden faydalanamaz.
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