Devlet, ilk kez ev alacaklara 15 bin TL hibe ediyor! Şartları açıklandı...

2016 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte devlet ilk defa ev alacaklara maddi destek sağlamaya başlamıştı. 2020 yılında bu destek tutarının üst limiti 15 bin lira olarak belirlendi. Devletin belirlediği bankalardan konut hesabı açan ve düzenli olarak konut hesabında birikim yapan vatandaşlar bu destek programından faydalanabiliyor. İşte detaylar…

HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

07.04.2015 tarihi itibariyle üzerine kayıtlı evi ya da başka taşınmaz mülkü bulunmayanlar,

Bankaların konut hesabına düzenli olarak ödeme yapanlar devlet desteğinden faydalanabilir.

Bunun için katılımcıların ilk olarak banka şubelerine şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Hemen hemen her bankada devlet destekli konut hesabı açma imkânı bulunuyor. Fakat katılımcıların birden fazla hesap açmasına ve bir başkasıyla ortak hesap açmasına izin verilmiyor. Açılan konut hesapları kişiye özel kabul ediliyor. Bu hesapların bankalar arasında taşınmasına da müsaade edilmiyor.

KONUT HESABINA NE KADAR ÖDEME YAPILMALIDIR?

Devletin geri ödemesiz hibe desteği, tek seferde yüksek miktarda para yatıramayan vatandaşların aylık olarak para biriktirmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu sebeple 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre konut hesabınıza en az 250 en fazla 2500 TL yatırabilirsiniz. Fakat konut hesabını ilk açtığınızda bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 30.000 TL yatırabilirsiniz. Konut hesabınıza daha yüksek miktarda para yatıramazsınız.