Devlet, öğrencilere birçok destek veriyor! İhtiyaç sahipleri başvurmayı unutmamalı...

Çocukların ve gençlerin okumasını teşvik etmek, durumu olmayan ailelerde çocukların okurken aynı zamanda aileleri ile kalabilmesini sağlamak ve maddi durumu kötü öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine destek olmak amacıyla devlet tarafından çeşitli burslar ve teknolojik destekler veriliyor. Bu destekler şöyle sıralanabilir:

PYBS BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine verilen bu bursu alabilmek için, parasız yatılı bursluluk sınavını geçmek gerekir. Aynı aileden birden fazla kişi sınavı geçtiği sürece PYBS bursundan faydalanabilir. PYBS bursu 2021 yılının ilk 6 ayı için 329,91 TL, ikinci 6 ayı içinse 340 TL olarak belirlenmişti. PYBS bursunu alabilmek için ailede kişi başına düşen yıllık toplam gelirin 16.080 TL'yi geçmemesi gerekir.

SED YARDIMI

SED yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen süre boyunca her ay ya da yılda en fazla 2 kere olmak üzere maddi durumu zayıf ailelerin çocuklarına verilir. Amaç çocukların eğitiminin ve ailelerinin yanında büyümesinin desteklenmesidir. SED yardımına e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. 2021 yılı için çocuk başına ödenecek yıllık miktar 1259 TL olarak belirlenmiştir.

ÜCRETSİZ TABLET DESTEĞİ

Pandemi döneminde çocukların sağlığını koruyabilmek adına online eğitime geçildi. Ancak bu durum birçok çocuğun derslere ulaşamaması sorununu doğurdu. Hem internet hem de bilgisayar bulmakta güçlük çeken öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz tablet ve 25 GB internet kampanyasını başlattı. Desteğe e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

KYK BURSU

KYK bursu, gençlik ve spor bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine verilir. e-Devlet üzerinden başvurulabilen KYK bursu, maddi olarak zorluk çeken öğrencilere geri ödemesiz olarak verilir. Bunun yanı sıra burs ile aynı miktarda olan öğrenim kredisinden ise okul bitiminde geri ödemek şartıyla isteyen herkes faydalanabilir. Kredi için okulu bırakmamak dışında şart aranmazken, burs için başarı şartı koşulur. 2021 yılı için belirlenen miktarlar ise ön lisans ve lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1300, doktora öğrencilerine ise 1950 TL'dir.



