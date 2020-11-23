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Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2020... Memur adayları dikkat: Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 08:13 | Son Güncelleme

Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...

Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2020... Memur adayları dikkat: Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. KPSS puan türüne göre işçi alan kurumların hangisi olduğu merak ediliyor. Memur olmak isteyen adayların araştırdığı, devlet kurumları açık kadro ilanlarını araştırdık. Bazı adayların merak ettiği, KPSS sonuçlarına göre toplu olarak yayınlanmayacak ilanlar; İşçi alım ilanları, 4/B'li personel alım ilanları, mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı, Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı, ve askeri kurumlara sivil memur alımı olarak açıklandı. İşte üniversitelerde ve çeşitli devlet kurumlarında memur alanların listesi...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı tarihi bitiyor! Adalet Bakanlığı açık kadro listesi!Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı tarihi bitiyor! Adalet Bakanlığı açık kadro listesi!
Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı 2020... 12 bin sağlık personeli alım tarihleri! Hangi bölümlere sağlık personeli kadrosu açılacak?Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı 2020... 12 bin sağlık personeli alım tarihleri! Hangi bölümlere sağlık personeli kadrosu açılacak?

HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2020?

Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 ZABITA MEMURU ALACAK

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORDU ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

6 PERSONEL ALACAK

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

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