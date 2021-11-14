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Devletten 750 TL destek! 30 Haziran 2022'ye kadar başvuru alınıyor!

14.11.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli devlet tarafından sağlanacak olan yeni bir desteği duyurdu. Ekonomik olarak geçinmekte sıkıntı yaşayan vatandaşlar belgelemeleri halinde devlet yardımlarından faydalanabiliyor. İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kira ve nakliye desteğinin ayrıntıları...

Devletten 750 TL destek! 30 Haziran 2022'ye kadar başvuru alınıyor!

Devlet tarafından maddi sıkıntı çeken vatandaşlara yeni bir destek duyurusu geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kira ve nakliye desteği verileceği duyuruldu.

BAŞVURAN KİŞİLERE 750 TL DESTEK!

Maddi zorluk yaşayan ve destek için başvuran kişilere devletten 750 TL destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kira ve nakliye desteği açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan açıkladığı destek ödemelerinde başvurular 30 Haziran 2022'ye kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi. Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı ve bununla beraber yürürlüğe girdi.

Yeni karara göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi verilecek.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI!

Pakdemirli konuyla ilgili şöyle konuştu: "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL'ye kadar nakliye desteği ödenecek"


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