Devletten 80 TL'ye varan aylık elektrik faturası desteği! İşte başvuru şartları...

Teknolojinin gelişmesiyle beraber evde bulunan bütün aletler elektrikle çalışır hale geldi. Aile ekonomisinin en önemli kalemi haline gelen faturalar artan zam oranlarıyla vatandaşların beli bükmeye başladı. Özellikle maddi durumu yetersiz olan ailelerin neredeyse bütün geliri elektrik faturası karşısında hızla eridi. Elektrik tüketiminin zorunlu hale gelmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarını ödeme konusunda zorluk yaşaması devleti harekete geçirdi. 1 Mart 2019 tarihinde başlatılan "Dar Gelirliye Elektrik Tüketim Desteği" projesi hayata geçirildi. Düzenlemeden ilk adımda 10 milyon ailenin yararlanması planlandı. Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının büyük bir kısmını devlet tarafından karşılanmasına yönelik olarak yapılan proje kapsamında hak sahiplerinin ödemeleri PTT aracılığı yapılıyor. Peki elektrik tüketim desteğinden kimler yararlanabilir? Nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? Cevabı yazımızda! ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? Elektrik tüketim desteği kapsamında genel itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen kişiler yararlanabilir. Bu kişilerin ihtiyaç sahipliği durumu giderilene kadar devlet desteği sağlanır. İhtiyaç sahipliğinin tespitinde ailenin toplam geliri dikkate alınır. Buna göre; hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'den az olmalıdır. 2020 yılı içinde bu miktar 701 TL olarak belirlenmiştir.

Elektrik tüketim desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılmaz. İkamet adresine gönderilen elektrik faturası tutarından belirlenen oranda indirim söz konusu olur. Elektrik faturasının belirlenen yardım miktarından yüksek olması durumunda ise; aradaki farkın vatandaşlar tarafından ödenmesi gerekir. Elektrik tüketim desteğinden yararlanmak için kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kayıtlı olması şarttır. T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartı ve ikamet adresine ait olan elektrik faturasıyla birlikte elektrik tüketim desteğinden yararlanmak isteyenlerin PTT şubelerine giderek kişisel bilgilerinin verilmesi gerekir. PTT şubelerine verilen bilgiler ışığında PTT'nin ilgili birimleri aracılığıyla elektrik tüketim desteğinin sağlanmasına ilişkin sorgulama yapılır. Sistem üzerinden yapılan incelemenin sonucunda kişilere olumlu ya da olumsuz geri bildirim yapılır. ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Elektrik tüketim desteğinden yararlanmak için kişilerin Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine resmi başvurularını yapması gerekir. Başvurular aynı zamanda kişilerin ikamet adresine göre kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sırasında kişilerin yanında başvuru dilekçesi, başvuru yapan kişi dahil olmak üzere hane içerisinde yaşayan bütün aile fertlerinin üzerinde T.C kimlik numarası yazılı olan kimlik kartların fotokopisi ve ikamet adresinin güncel elektrik faturasının olması yeterlidir.