Devletten 915 TL'lik maaş desteği! İhtiyaç sahipleri için başvurular devam ediyor...

İhtiyaç sahiplerine kömür, barınma, yiyecek vb. ayni yardımlar yapıldığı gibi nakdi destekler de sağlanıyor. Bu maddi desteklerden fakirlik maaşı Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Fakirlik maaşı diğer bir ismiyle muhtaçlık aylığı, anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklar ile en az %40 engelli olarak yaşayan yurttaşlara sunulan imkânlardan birisi oluyor. Söz konusu aylık, herhangi bir yerden geliri olmayan veya dar gelirli yaklaşık 470 bin yurttaşın yararlanmakta olduğu bir nakit para yardımıdır. Bu maaş maddi şartları kötü olan ailelere veriliyor ve maddi durumun düzelmesi halinde kesiliyor. KİMLER FAKİRLİK MAAŞI ALABİLİYOR? En az yüzde 40 engelli olanlar

18 yaşından küçük olup, anne ve babası vefat etmiş ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayan çocuklar

65 yaşını geçmesine rağmen emekli olamayanlar

Bu koşullardan en az birisini sağlayan yurttaşlardan, ayrıca gelirinin yoksulluk sınırının altında olması şartı da aranıyor. FAKİRLİK MAAŞI ALABİLMENİN ŞARTLARI Muhtaçlık aylığı almak için başvuruda bulunan vatandaşlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde fakirlik maaşı bağlanıyor.

Hiçbir sosyal güvencesi olmaması,

Herhangi bir gelir veya maaşı bulunmaması,

Mahkeme kararı veya kanunla koruma altına alınmamış olması,

Gelir getiren taşınır ve taşınmaz malı bulunmaması veya bulunsa da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor. FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER Muhtaçlık aylığı başvurusunda, vatandaşların yanlarında bulunması gereken belgeler engelli, yetim veya öksüz olduklarını ispatlamaya yarıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaçlık aylığı yetim ve öksüz formu

T.C. kimlik kartı

Eğer en az %40 engellilik durumu olan bir kimse var ise başvuru formuna, engel durumunu tespit eden ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış raporu

Başvuranların muhtaçlık durumunun kontrollerinin yapılması adına şahsi rıza beyanı ve bilgilendirme beyan formu FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRECİ Muhtaçlık aylığı için başvuru yapacak kişilerin, başvuru formunu doldurup imza attıktan sonra en az %40 engelli ise engelini belirten sağlık raporunu da ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat veya posta yoluyla iletmesi suretiyle başvuruları gerçekleşiyor.