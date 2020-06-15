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Devletten 915 TL'lik maaş desteği! İhtiyaç sahipleri için başvurular devam ediyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Ülkemizde, yardıma muhtaç durumda olan vatandaşlara belirli koşulları sağlamaları halinde, sosyal devletin bir gereği olarak çeşitli maddi yardımlar yapılıyor. Çoğunlukla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapmak suretiyle sağlanan maddi yardımlardan birisi de fakirlik maaşı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, fakirlik maaşı nasıl alınır? Kimlere verilir? Ne kadardır?

Devletten 915 TL'lik maaş desteği! İhtiyaç sahipleri için başvurular devam ediyor...

İhtiyaç sahiplerine kömür, barınma, yiyecek vb. ayni yardımlar yapıldığı gibi nakdi destekler de sağlanıyor. Bu maddi desteklerden fakirlik maaşı Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Fakirlik maaşı diğer bir ismiyle muhtaçlık aylığı, anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklar ile en az %40 engelli olarak yaşayan yurttaşlara sunulan imkânlardan birisi oluyor. Söz konusu aylık, herhangi bir yerden geliri olmayan veya dar gelirli yaklaşık 470 bin yurttaşın yararlanmakta olduğu bir nakit para yardımıdır. Bu maaş maddi şartları kötü olan ailelere veriliyor ve maddi durumun düzelmesi halinde kesiliyor.

KİMLER FAKİRLİK MAAŞI ALABİLİYOR?

En az yüzde 40 engelli olanlar
18 yaşından küçük olup, anne ve babası vefat etmiş ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayan çocuklar
65 yaşını geçmesine rağmen emekli olamayanlar
Bu koşullardan en az birisini sağlayan yurttaşlardan, ayrıca gelirinin yoksulluk sınırının altında olması şartı da aranıyor.

FAKİRLİK MAAŞI ALABİLMENİN ŞARTLARI

Muhtaçlık aylığı almak için başvuruda bulunan vatandaşlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde fakirlik maaşı bağlanıyor.

Hiçbir sosyal güvencesi olmaması,
Herhangi bir gelir veya maaşı bulunmaması,
Mahkeme kararı veya kanunla koruma altına alınmamış olması,
Gelir getiren taşınır ve taşınmaz malı bulunmaması veya bulunsa da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Muhtaçlık aylığı başvurusunda, vatandaşların yanlarında bulunması gereken belgeler engelli, yetim veya öksüz olduklarını ispatlamaya yarıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaçlık aylığı yetim ve öksüz formu
T.C. kimlik kartı
Eğer en az %40 engellilik durumu olan bir kimse var ise başvuru formuna, engel durumunu tespit eden ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış raporu
Başvuranların muhtaçlık durumunun kontrollerinin yapılması adına şahsi rıza beyanı ve bilgilendirme beyan formu

FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRECİ

Muhtaçlık aylığı için başvuru yapacak kişilerin, başvuru formunu doldurup imza attıktan sonra en az %40 engelli ise engelini belirten sağlık raporunu da ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat veya posta yoluyla iletmesi suretiyle başvuruları gerçekleşiyor.

FAKİRLİK MAAŞI NE KADAR?

2020 yılı itibariyle yardıma muhtaç engelliler ve yetim ya da öksüz çocukların her birisine aylık olarak 914,49 TL ödeniyor. Hak sahipleri bu aylığı PTT şubelerinden veya Ziraat Bankasından çekebiliyorlar. Muhtaçlık başvurusunun değerlendirme sürecinden geçmesi ve sonrasında onaylanması halinde, müracaat sahibi kişilerin adına PTT veya Ziraat Bankası'nda hesap açılıyor. Her ayın başında da fakirlik maaşı bu hesaplara yatırılıyor.

Muhtaçlık aylığı alanların; vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması veya kişilerin bakım altına alınması hallerinde, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde okuyanın ise 25 yaşını tamamlaması (kız çocuklarında yaş şartı bulunmuyor evlenme ve iş bulma durumuna göre değerlendiriliyor), aylığın aralıksız olarak 3 ay alınmaması durumunun tespitini takip eden ayın başından itibaren maaşları kesiliyor.

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