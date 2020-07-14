FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Sosyal devlet politikalarının bir yansıması olarak ihtiyaç sahibi ailelere çocuk parası desteği sağlanır. Çocuk parası yardımı genellikle aşı parası, çocuk okul yardım parası, yeni doğan çocuk parası yardımı, gebelik yardımı, doğum yardımı, süt parası ya da emzirme ödeneği ile karıştırılır. Ancak çocuk yardımı desteği bu yardımlardan oldukça farklıdır. Çocuk yardımı; Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) olarak bilinir.

Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında muhtaç durumdaki ailelerin evlatları için çocuk parası ile eğitim ve sağlık desteği sağlanıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle temel eğitimini alamayan çocuklar için ailelerinin belirlenen şartlara uygun olması halinde çocuk yardımı yapılır. Şartlı Eğitim Yardımı, örgün öğrenime katılan çocukların eğitiminin başlangıcından lise eğitimi bitene kadar ödenir. Peki, şartlı eğitim yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Şartlı eğitim yardımı için belirlenen koşullar nelerdir? İşte, şartlı eğitim yardımına ilişkin merak edilen bütün detaylar...

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ŞARTLARI NELERDİR?

  • Şartlı eğitim yardımından yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

  • Şartlı eğitim yardımına başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna ait iş akdinin olmaması şarttır.

  • Temel olarak; şartlı eğitim yardımı, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da göndermekte zorluk yaşayan ailelere çocuklarını okula gönderme şartıyla bu destek verilir.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY) NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

  • Şartlı sağlık yardımı olarak, nüfusun yoksul olarak değerlendirilen kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar.

  • İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir.

  • Ailelerin çocuklarını düzenli olarak doktor kontrollerine götürmesi de aranılan şartlar içinde yerini almıştır.

  • Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.

    • ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Çocuk yardımı için belirlen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını; ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına şahsen iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartının olması yeterlidir. Aynı zamanda ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk yardımı başvurusu tamamlanabilir.

    ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) KAPSAMINDA AİLELERE NE KADAR ÖDENİR?

    12 yıllık temel eğitimin zorunlu hale getirilmesinin ardından devlet eğitim konularında daha fazla dikkatli olmaya başladı. Toplumun bütün bireylerinin temel eğitim düzeyinde olmasını amaçlayan devlet politikaları kapsamında muhtaçlık durumunda olduğu için çocuklarının eğitimini aksatan ailelere eğitim yardımı ödemesi yapılır. Ödemeler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiştir:

    • İlköğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 35 TL,
    • İlköğretime devam eden kız öğrenciler için aylık 40 TL,
    • Ortaöğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 50 TL,
    • Ortaöğretime devam eden kız öğrenciler için aylık 60 TL ödeme yapılır.

    ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY) KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

    "Herkes için sağlık" politikasından hareket ederek devlet özellikle yardıma muhtaç kişilere düzenli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için belirlenen miktarlarda ödeme yapar:

    • Kız ya da erkek çocukları fark etmeksizin 0-6 yaş arasındaki bütün çocuklar için aylık 35 TL,
    • Gebe ve lohusa kadınlara aylık 35 TL,
    • Hastanede doğum yapan kadınlara tek sefere özgü olmak üzere 75 TL ödeme yapılır.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
    Bursa'da üretiliyor! 7 ülkeye ihraç ediliyor Bursa'da üretiliyor! 7 ülkeye ihraç ediliyor
    Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

    Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

    Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

    Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

    Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

    Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    Bunlara bakmadan araç satın almayın...

    Bunlara bakmadan araç satın almayın...

    Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

    Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

    Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

    Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

    O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

    O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Bakan Albayrak duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

    Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

    Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

    Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

    Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Asgari ücretle ilgili sürpriz gelişme! Mesleğe göre değişen yeni asgari ücret geliyor...

    Mesleğe göre değişen yeni asgari ücret geliyor...

    Bursa'da üretiliyor! Dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor

    Bursa'da üretiliyor! 7 ülkeye ihraç ediliyor

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altın alacaklar dikkat!

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.