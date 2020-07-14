Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

Şartlı sağlık yardımı olarak, nüfusun yoksul olarak değerlendirilen kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar.

Şartlı eğitim yardımına başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna ait iş akdinin olmaması şarttır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında muhtaç durumdaki ailelerin evlatları için çocuk parası ile eğitim ve sağlık desteği sağlanıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle temel eğitimini alamayan çocuklar için ailelerinin belirlenen şartlara uygun olması halinde çocuk yardımı yapılır. Şartlı Eğitim Yardımı, örgün öğrenime katılan çocukların eğitiminin başlangıcından lise eğitimi bitene kadar ödenir. Peki, şartlı eğitim yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Şartlı eğitim yardımı için belirlenen koşullar nelerdir? İşte, şartlı eğitim yardımına ilişkin merak edilen bütün detaylar...

İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir.

Ailelerin çocuklarını düzenli olarak doktor kontrollerine götürmesi de aranılan şartlar içinde yerini almıştır.

Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk yardımı için belirlen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını; ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına şahsen iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartının olması yeterlidir. Aynı zamanda ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk yardımı başvurusu tamamlanabilir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) KAPSAMINDA AİLELERE NE KADAR ÖDENİR?

12 yıllık temel eğitimin zorunlu hale getirilmesinin ardından devlet eğitim konularında daha fazla dikkatli olmaya başladı. Toplumun bütün bireylerinin temel eğitim düzeyinde olmasını amaçlayan devlet politikaları kapsamında muhtaçlık durumunda olduğu için çocuklarının eğitimini aksatan ailelere eğitim yardımı ödemesi yapılır. Ödemeler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiştir: