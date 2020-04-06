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Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Geliri belli düzeyin altında olan, maddi açıdan güçlük çeken vatandaşlar için devlet tarafından sunulan çeşitli yardımlar var. Sosyal devlet olmanın gereği olarak yapılan bu yardımlar arasında yer alan, yeni bebek sahibi olmuş aileleri ilgilendiren bez ve mama yardımı da bunlardan biri. Peki bez ve mama yardımı nedir, yardımdan yararlanma şartları nelerdir, kimler bu yardımdan yararlanabilir?

Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak ihtiyacı olan ailelere yapılan ayni ve nakdi yardımlar içerisinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iki yıl süre ile verilen bez ve mama yardımı da bulunmaktadır. Bu yardımın nüfus artışının teşviki amacıyla bir şarta bağlı olmaksızın tüm ailelerin yararlandığı doğum yardımı ile karıştırılmaması gerekiyor. Doğum yardımı ile genç nüfusun artışını teşvik etmek amaçlanırken bez ve mama yardımı, her yeni doğan bebeğe aynı asgari şartlardan yararlanma hakkı sunulması amacıyla ihtiyacı olan ailelere verilmektedir. Başvurusu olumlu sonuçlanan ailelere 2 yıl, yani 24 ay boyunca aylık 239 TL ödenmektedir.

BEZ VE MAMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Bebeğin doğumundan sonra başvurular aşağıdaki merkezlere yapılmaktadır;

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İl ve İlçe Merkezleri
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri
  • Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Hizmet Müdürlükleri
  • Muhtarlıklar

BEZ VE MAMA YARDIM ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER YARARLANABİLİR?

İster devlet tarafından veriliyor olsun, ister herhangi bir sivil toplum kuruluşu tarafından veriliyor olsun; bu tür yardımlardan yararlanmak için belli koşulların sağlanması gerekiyor.

  • Bez ve mama yardımını alabilmeniz için hane içindeki kişi başı gelirin, asgari ücretin üçte birinden yani 2020 yılına göre 701.32 TL'den az olması gerekir.

  • Bebeğin 2015 yılından sonra doğmuş olması ve yaşıyor olması gerekir. 2015 yılından önce doğan çocuklar yardım kapsamına dahil değildir.

  • Bebeğin ebeveynlerinden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

  • Anne ya da babanın üzerinde herhangi bir menkul, gayrimenkul varlığı bulunmaması gerekir.

    • -Bez ve mama yardımı anne ve babanın ikisi de hayattaysa anne adına yatırılır. Eğer anne hayatta değilse ya da sağ olsa bile yabancı uyruklu bir kişi ise ödeme baba adına yapılmaktadır.

    YARDIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    Bez ve mama yardımından yararlanmak üzere başvuru için;

    • Bebeğin T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus belgesi

    • Gelir durumunu gösterir belge

    • Anne ve babanın kimlik belgeleri

    • Başvuru formu

    gerekmektedir. Belgeler tamamlanarak ilgili kurumlara başvuru yaptıktan sonra kırk gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurusu olumlu sonuçlanan ailelere kısa mesaj ile bilgi verilir. Kişiler adına yapılan ödemeler PTT şubelerinden tahsil edilir.

    MAMA VE BEZ YARDIMI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

    Bez ve mama yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir. Eğer e-Devlet giriş şifreniz yoksa herhangi bir bankanın internet şubesi aracılığıyla sisteme giriş yapabilirsiniz. Başvuru sahibi kimlik numarası ve şifresi ile sisteme girdikten sonra adım adım aşağıdaki talimatları takip ederek başvuru sonucuna ulaşabilir.

    • Ana sayfada alt kısımdaki listede bulunan Sosyal Güvenlik ve Sigorta alanına tıklayın
    • Açılacak olan sayfada Sosyal Yardım Bilgilerini Sorgulama kısmına girin
    • Bu sayfada yardımlar ve ne zaman yapılacaklarına dair bilgiler bulunur.
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    Anahtar Kelimeler:
    Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, destek,

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