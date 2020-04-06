Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak ihtiyacı olan ailelere yapılan ayni ve nakdi yardımlar içerisinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iki yıl süre ile verilen bez ve mama yardımı da bulunmaktadır. Bu yardımın nüfus artışının teşviki amacıyla bir şarta bağlı olmaksızın tüm ailelerin yararlandığı doğum yardımı ile karıştırılmaması gerekiyor. Doğum yardımı ile genç nüfusun artışını teşvik etmek amaçlanırken bez ve mama yardımı, her yeni doğan bebeğe aynı asgari şartlardan yararlanma hakkı sunulması amacıyla ihtiyacı olan ailelere verilmektedir. Başvurusu olumlu sonuçlanan ailelere 2 yıl, yani 24 ay boyunca aylık 239 TL ödenmektedir.

BEZ VE MAMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Bebeğin doğumundan sonra başvurular aşağıdaki merkezlere yapılmaktadır;

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İl ve İlçe Merkezleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri

Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Hizmet Müdürlükleri

Muhtarlıklar

BEZ VE MAMA YARDIM ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER YARARLANABİLİR?

İster devlet tarafından veriliyor olsun, ister herhangi bir sivil toplum kuruluşu tarafından veriliyor olsun; bu tür yardımlardan yararlanmak için belli koşulların sağlanması gerekiyor.