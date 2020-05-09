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Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapsamında hayata geçirilen elektrik faturası desteği ailelere büyük bir nefes oluyor. Elektrik desteğinin detayları ve şartları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak hane içerisinde kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'den az olması durumunda aileler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir. İhtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına devlet kaynaklı pek çok sosyal yardım programı geliştirilmiştir. Bu sosyal yardımlar arasında en merak edilenlerden biri de "elektrik faturası desteği" olarak karşımıza çıkar. Bu destek düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalanan haneler içindeki Türk vatandaşı hak sahiplerine muhtaçlık durumu sona erene kadar verilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geliştirilen proje kapsamında elektrik tüketim desteği verilmektedir. Elektik faturası yardımı nedir? Bu yardımın şartları ve detayları nelerdir? İşte, elektik faturası yardımına dair merak edilenler...

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen kişilere temel ihtiyaçlarının karşılanması adına hak sahipliği durumları giderilene kadar elektrik tüketim desteği verilir.

Fatura yardımından yararlanmak için kişilerin ilk adımda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kayıtlı olması gerekir. Ardından ise kişilerin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubelerine giderek bilgilerini iletmesi gerekir.

Fatura bilgilerinin verilmesinin ardından PTT tarafından fatura yardımına ilişkin sorgulama yapılmaktadır. Sistemde fatura yardımının yapılmasına dair olumlu bir geri bildirim olması durumunda fatura yardımı yapılır.

Fatura yardımı kapsamında nakdi olarak para verilmez. İlgili fatura tutarından yardım miktarı düşürülür.

Hanedeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olmalıdır. 2020 yılı için bu tutar 701 TL olarak belirlenmiştir.

Elektrik faturalarının belirlenen yardım miktarından daha yüksek olması durumunda aradaki fark vatandaşlar tarafından ödenmektedir.

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası yardımı için kişilerin ilgili bakanlığa bağlı olan Sosyal Hizmetler Müdürlükleri üzerinden başvurularını yapmalarına imkan verilmiştir. Başvurular aynı zamanda kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafında da alınmaktadır. Muhtarlardan alınan muhtaçlık belgesi, yardım başvurusunun olumlu olarak değerlendirilmesinde etkin bir rol oynar.

Başvuru sırasında kişilerin yanında:

Başvuru dilekçesi,
Başvuru yapan kişinin ve diğer aile fertlerinin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının fotokopisi,
Güncel elektrik faturası olması gerekir.

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NE KADARDIR? NASIL HESAPLANIR?

Elektrik faturası yardımları her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Mesken tipi konutlardaki elektrik fiyatının belirlenmesinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) sorumludur. Tek ve üç zamanlı olmak üzere iki elektik tarifesi bulunmaktadır. Elektrik tüketimi bu faturalar üzerinden hesaplanır. Elektrik faturası yardımı hanedeki kişi sayısı ve harcanan elektrik miktarına göre belirlenir.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat- 40 TL
3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat- 53 TL
4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat- 67 TL
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat- 80 TL yardım yapılmaktadır.

Kronik hastalığı olup evde tıbbi cihazlarla yaşamak zorunda olanlar kesintisiz güç kaynağı ile 200 TL'lik yardımdan yararlanırlar. Bu yardım türü içinde başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir.

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