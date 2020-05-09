Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak hane içerisinde kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'den az olması durumunda aileler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir. İhtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına devlet kaynaklı pek çok sosyal yardım programı geliştirilmiştir. Bu sosyal yardımlar arasında en merak edilenlerden biri de "elektrik faturası desteği" olarak karşımıza çıkar. Bu destek düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalanan haneler içindeki Türk vatandaşı hak sahiplerine muhtaçlık durumu sona erene kadar verilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geliştirilen proje kapsamında elektrik tüketim desteği verilmektedir. Elektik faturası yardımı nedir? Bu yardımın şartları ve detayları nelerdir? İşte, elektik faturası yardımına dair merak edilenler...

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen kişilere temel ihtiyaçlarının karşılanması adına hak sahipliği durumları giderilene kadar elektrik tüketim desteği verilir.