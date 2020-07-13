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Devletten iş kurmak isteyenlere büyük destek! Taksitler 1 yıl sonra başlıyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Birçok sebepten dolayı kendi işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz. Benzersiz bir fikri hayata geçirmek, daha fazla para kazanmak, çalışan değil işveren olmak ya da sektör değiştirmek bu sebeplerden yalnızca birkaçını oluşturuyor. İş kurmak isteyip de yeterli sermayeye sahip olmayan girişimciler içinse birçok destek kaynağı bulunuyor.

Devletten iş kurmak isteyenlere büyük destek! Taksitler 1 yıl sonra başlıyor...

İş fikrini hayata geçirmek isteyenler için başta KOSGEB olmak üzere birçok kuruluş sermaye desteği sağlıyor. Verilen bu desteklerden bazıları faizsiz kredi şeklinde geri ödenirken bazılarında ise geri ödeme şartı aranmayabiliyor. Diğer yandan tüm bu destekler birbirinden farklı kriterler içeriyor. Eğer sizin de iş kurmak gibi bir hedefiniz varsa KOSGEB ve benzeri desteklerin detaylarını öğrenebilir, kriterlerini karşıladığınız takdirde avantajlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

İŞ YERİ AÇMA KREDİSİ İÇİN KOSGEB

En çok bilinen ve tercih edilen girişimci destek seçeneği olan KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, iş kurmak isteyenlere 500 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. İster ilk kez bir iş yeri açıyor olun isterseniz senelerdir iş yeri sahibi olun fark etmeksizin KOSGEB desteğine başvurabiliyorsunuz. Siz de 14 farklı proje programı ile iş kurma yolculuğunuza başlayabilir, böylece ithalat ve ihracat, yeni bir teknolojik buluş ya da reklam ve pazarlama çalışmalarınız için destek alabilirsiniz.

İŞ YERİ AÇMAK İÇİN TÜBİTAK'TAN HİBE ALABİLİRSİNİZ

Tıpkı KOSGEB gibi TÜBİTAK da iş kurmak isteyenler için destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor. 150 bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe sunan TÜBİTAK'tan bu hibeyi alabilmek için eşsiz bir iş fikriniz olması gerekiyor. Daha çok teknoloji alanında yenilikçi bir yazılım veya donanım geliştirme planınız varsa bu hibeden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca TÜBİTAK'ın bu desteği, yılda 2 kez düzenleniyor.

SYDV'DEN DE İŞ YERİ AÇMAK İÇİN DESTEK ALABİLMEK MÜMKÜN

Her kaymakamlık için geçerli olmasa da bazı kaymakamlıklar, SYDV yani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de girişimcilere destek olabiliyor. 15 bin TL'ye kadar kredi veren SYDV, diğer kuruluşlar gibi iş fikrinizin benzersiz olmasını, girişimcilik kurslarına katılmanızı veya iş planının tüm detaylarını anlatmanızı istemiyor. Bunun yerine vakıfta dosya açtırmak, tüm giderler için teklif mektupları almak ve 2 adet devlet memuru kefil bulmak gerekiyor. Alınan 15 bin TL'nin taksit ödemeleri ise 1 yıl aradan sonra başlıyor ve toplamda 36 ay sürüyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN GİRİŞİMCİLİK HİBESİ

İş kurmak isteyenlere 30 bin TL'ye kadar hibe veren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu hibe için şartları ise 18 - 41 yaş aralığında olmak ve hibeye başvuran kişinin ya da varsa eşinin çalışmıyor olması.Diğer önemli bir detay ise Tarım ve Orman Bakanlığı bu hibeyi alanlardan iş yeri açmalarını değil; köye dönüp, tarım ve hayvancılıkla uğraşmalarını istiyor.

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