Devletten maaşın 24 katına varan çeyiz parası desteği! Kimler faydalanıyor, nasıl başvuru yapılıyor?

Devlet tarafından SGK vasıtasıyla, evlenecek olan kişilere bir defaya mahsus olarak yapılan maddi yardıma çeyiz parası adı veriliyor. Eğer kadınsanız ve yetim aylığı alıyorsanız siz de çeyiz parası almak için evliliğinizin ilk 5 yılı içerisinde başvuruda bulunabilirsiniz. 2008 yılından beri uygulamada olan çeyiz parasına ilişkin detaylarla karşınızdayız.
Devletin sağladığı bir hak olan evlenme ödeneği, halk arasında çeyiz parası olarak biliniyor. Bu uygulama 2008 yılından beri varlığını sürdürüyor. Sık sık çeyiz hesabıyla karıştırılan çeyiz parası anne veya babasını kaybettiği için yetim aylığı alan ve ilk evliliğini yapacak olan kadınlara veriliyor. Çeyiz parası tek seferlik bir yardım olmakla birlikte geri ödenmesi de söz konusu olmuyor. Yetim aylığının 24 katına kadar devlet tarafından çeyiz parası adı altında ödenek yardımı yapılabiliyor. Çeyiz parası sadece ilk evlilik için ödeniyor. Her evlilik için çeyiz parasına başvuru hakkı bulunmuyor.
Çeyiz parası yetim aylığının 12 ile 24 katı kadar miktarda yapılıyor. Ne kadar çeyiz parası alacağınızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:
Çeyiz parası başvurusunu ikametgahınızın olduğu il veya ilçedeki SGK müdürlüklerine yapabilirsiniz. Evlendiğinizden itibaren ilk 5 yıl içerisinde çeyiz parasına başvurunuzu tamamlamalısınız. Aksi halde zaman aşımına uğrayarak yardımdan yararlanma hakkını kaybedebilirsiniz.
Başvurunun ardından çeyiz parasının devlet tarafından ne zaman ödeneceğine dair ne yazık ki net bir bilgi bulunmuyor. SGK müdürlüğündeki iş yoğunluğuna göre ödemenin elinize geçeceği süre değişebilir. Süreçle ilgili sorgulamayı ALO 170 veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.
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