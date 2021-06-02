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Devletten maaşın 24 katına varan çeyiz parası desteği! Kimler faydalanıyor, nasıl başvuru yapılıyor?

02.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik arifesinde olan pek çok kişi çeyiz parasının ne olduğunu merak ediyor. Evlenme ödeneği olarak da bilinen çeyiz parası devlet tarafından evlenecek olan kadınlara tek seferlik sunulan bir hak. Erkeklerin yararlanamadığı çeyiz parasına yetim aylığı alan kadınlar başvurabiliyor. Sizin için derlediğimiz çeyiz parası rehberiyle soru işaretlerinize yanıt bulabilirsiniz.

Devletten maaşın 24 katına varan çeyiz parası desteği! Kimler faydalanıyor, nasıl başvuru yapılıyor?

Devlet tarafından SGK vasıtasıyla, evlenecek olan kişilere bir defaya mahsus olarak yapılan maddi yardıma çeyiz parası adı veriliyor. Eğer kadınsanız ve yetim aylığı alıyorsanız siz de çeyiz parası almak için evliliğinizin ilk 5 yılı içerisinde başvuruda bulunabilirsiniz. 2008 yılından beri uygulamada olan çeyiz parasına ilişkin detaylarla karşınızdayız.

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Devletin sağladığı bir hak olan evlenme ödeneği, halk arasında çeyiz parası olarak biliniyor. Bu uygulama 2008 yılından beri varlığını sürdürüyor. Sık sık çeyiz hesabıyla karıştırılan çeyiz parası anne veya babasını kaybettiği için yetim aylığı alan ve ilk evliliğini yapacak olan kadınlara veriliyor. Çeyiz parası tek seferlik bir yardım olmakla birlikte geri ödenmesi de söz konusu olmuyor. Yetim aylığının 24 katına kadar devlet tarafından çeyiz parası adı altında ödenek yardımı yapılabiliyor. Çeyiz parası sadece ilk evlilik için ödeniyor. Her evlilik için çeyiz parasına başvuru hakkı bulunmuyor.

ÇEYİZ PARASI NASIL HESAPLANIYOR?

Çeyiz parası yetim aylığının 12 ile 24 katı kadar miktarda yapılıyor. Ne kadar çeyiz parası alacağınızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

  • Çeyiz parasını hesaplamak için son aldığınız yetim maaşını baz alın.
  • Yetim maaşını 4/C sigorta kolundan yani emekli sandığından alıyorsanız maaşınızın 12 katına kadar çeyiz parası alabilirsiniz.
  • Yetim maaşını 4/B yani BAĞ-KUR ya da 4/A yani SSK'dan alıyorsanız da son maaşın 24 katına kadar çeyiz parası alabilirsiniz.

ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

  • Kimlik
  • Evlilik cüzdanı
  • Evlenme ödeneği talep dilekçesi

Çeyiz parası başvurusunu ikametgahınızın olduğu il veya ilçedeki SGK müdürlüklerine yapabilirsiniz. Evlendiğinizden itibaren ilk 5 yıl içerisinde çeyiz parasına başvurunuzu tamamlamalısınız. Aksi halde zaman aşımına uğrayarak yardımdan yararlanma hakkını kaybedebilirsiniz.

ÇEYİZ PARASI HESABA NE ZAMAN YATAR?

Başvurunun ardından çeyiz parasının devlet tarafından ne zaman ödeneceğine dair ne yazık ki net bir bilgi bulunmuyor. SGK müdürlüğündeki iş yoğunluğuna göre ödemenin elinize geçeceği süre değişebilir. Süreçle ilgili sorgulamayı ALO 170 veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

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