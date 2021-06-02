Devletten maaşın 24 katına varan çeyiz parası desteği! Kimler faydalanıyor, nasıl başvuru yapılıyor?

Devlet tarafından SGK vasıtasıyla, evlenecek olan kişilere bir defaya mahsus olarak yapılan maddi yardıma çeyiz parası adı veriliyor. Eğer kadınsanız ve yetim aylığı alıyorsanız siz de çeyiz parası almak için evliliğinizin ilk 5 yılı içerisinde başvuruda bulunabilirsiniz. 2008 yılından beri uygulamada olan çeyiz parasına ilişkin detaylarla karşınızdayız.

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Devletin sağladığı bir hak olan evlenme ödeneği, halk arasında çeyiz parası olarak biliniyor. Bu uygulama 2008 yılından beri varlığını sürdürüyor. Sık sık çeyiz hesabıyla karıştırılan çeyiz parası anne veya babasını kaybettiği için yetim aylığı alan ve ilk evliliğini yapacak olan kadınlara veriliyor. Çeyiz parası tek seferlik bir yardım olmakla birlikte geri ödenmesi de söz konusu olmuyor. Yetim aylığının 24 katına kadar devlet tarafından çeyiz parası adı altında ödenek yardımı yapılabiliyor. Çeyiz parası sadece ilk evlilik için ödeniyor. Her evlilik için çeyiz parasına başvuru hakkı bulunmuyor.

ÇEYİZ PARASI NASIL HESAPLANIYOR?

Çeyiz parası yetim aylığının 12 ile 24 katı kadar miktarda yapılıyor. Ne kadar çeyiz parası alacağınızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz: