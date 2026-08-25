Devralma işlemlerinde kritik karar! Rekabet Kurulu açıkladı

Rekabet Kurulu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ilişkin bazı devralma ve ortak girişim işlemlerini karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre Kurul, Warner Bros. Discovery Inc'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınmasına yönelik işleme koşullu izin verdi.

ORTAK GİRİŞİM İŞLEMLERİNE ONAY

UPM-Kymmene Corporation ile Sappi Limited tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasına ilişkin işlem uygun bulundu.

Indovida India Private Limited'in EPL Limited ile birleşmesi ve EPL Limited üzerinde Indorama Netherlands B.V. ile Epsilon Bidco Pte. Limited tarafından ortak kontrol kurulmasına yönelik işleme de onay verildi.

International Flavors & Fragrances Inc'in gıda içerikleri iş koluna ait hisselerin yüzde 90,1'inin, nihai olarak CVC Capital Partners Plc tarafından yönetilen fonlar ve araçlar aracılığıyla devralınması işlemine izin çıktı.

ŞİRKETLERİN DEVRİNE İZİN VERİLDİ

Project Potter Holdings, LLC'nin ortak kontrolünün Francisco Partners Management, L.P. ve Heidelberg Materials AG tarafından devralınması işlemi de Rekabet Kurulu tarafından uygun bulundu.

C2X Limited ile CP Industrial Capital Management Co. Limited arasında C2X Asia Pte. Limited unvanlı tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

GIDA ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM DE ONAYLANDI

Halihazırda Associated British Food Plc'nin iştiraki olan Associated British Foods Asia Pacific Holding Limited tarafından kontrol edilen Hebei Mauri Food Co. Limited'in devrine ilişkin işlem de Kurulun onayından geçti.

Söz konusu şirket, Associated British Food Plc'nin iştiraki AB Mauri China Limited ile Wilmar International Limited iştiraki Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Limited arasında kurulmuş tam işlevsel ortak girişim AB Mauri Yihai Kerry Investment Company Limited tarafından devralınacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır