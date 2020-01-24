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Dicle Elektrik'ten usulsüz elektrik kullananlara uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten usulsüz elektrik kullananlara uyarı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, aboneliği bulunmayan ve başka abone adına enerji kullananların elektriğinin kesileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım bölgesinde elektrik aboneliği kendi üzerine almayan 200 binin üzerinde tüketici bulunduğu tespit edildi.

Tüketicilerin abonelikleri kendi adlarına almaları ve bilgilerini güncellemeleri için genel duyuruların yanı sıra, kişiye özel bildirimler yapılıyor. Bu uyarıların ardından abonelik yapmayan tüketicilere, 15 gün süreli ihbarname gönderiliyor. Bu süre içerisinde abonelik sözleşmesini imzalamayan tüketicilerin elektriği, usulsüz kullanımdan ötürü kesiliyor ve para cezası uygulanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Avni Doğan, şirket olarak usulsüz kullanımların tespitine büyük önem verdiklerini belirterek, "Son 3 yılda yaptığımız çağrılara uyan 250 binin üzerinde tüketici, kullandıkları elektrik aboneliğini kendi üzerine alarak bilgilerini güncellemiş bulunuyor." ifadesini kullandı.

Usulsüz tüketim sonucu ciddi mağduriyetler yaşandığına dikkati çeken Doğan, "Borç ödenmediğinde, elektrik aboneliği kendi adına kayıtlı olan kişiler ciddi mağduriyet yaşıyor. Üstelik bu durum yasal düzenlemelere ve mevzuata aykırı. Çünkü ortada usulsüz tüketim var." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, elektrik, enerji, Usulsüz tüketim,

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