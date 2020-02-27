Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor

Yeni tesis edilen ve dijital ortamda sunulan reklam, sesli ve görsel içerik gibi pek çok hizmetten alınacak yüzde 7,5'lik dijital hizmet vergisi, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun" ile getirilen dijital hizmet vergisi için uygulama dönemi başlıyor.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, bu ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılat bu vergi kapsamında kabul ediliyor.

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Bunların, tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye'de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecek.