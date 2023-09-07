FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dijital Türk Lirası için tarih verildi: Resmi Gazete’den resmen duyuruldu

Dijital Türk Lirası için tarih verildi: Resmi Gazete’den resmen duyuruldu

07.09.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda "Dijital Türk lirasının kullanıma sunularak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği" ifade edildi. Tarih olarak ise 2024'ün son çeyreği işaret edildi.

Dijital Türk Lirası için tarih verildi: Resmi Gazete’den resmen duyuruldu

OVP'de 2024'ün son çeyreğinde Dijital Türk Lirası'na ilişkin idari düzenleme yapılacağı ve Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirası'nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

İLK ÖDEME 2022 SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme Aralık 2022'de işlemleri gerçekleştirildi.

iStock-1471410522

Söz konusu ödemenin ardından Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz'dan hem memur maaşı hem de emekliye zam için dikkat çeken açıklama: Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz'dan hem memur maaşı hem de emekliye zam için dikkat çeken açıklama:
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon ve kur' mesajı!Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon ve kur' mesajı!
Emlak satışında yeni dönem! Artık tarih oluyorEmlak satışında yeni dönem! Artık tarih oluyor
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.