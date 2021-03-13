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Dijital Vergi Asistanı Sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2021 17:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile Dijital Vergi Asistanı Sistemi ve Dijital Vergi Dairesi'ni duyurdu. Bu sistemlerin devreye alınması ile ödeme yapmak isteyen mükelleflerin hayatının birçok yönden kolaylaşması amaçlanıyor.

Dijital Vergi Asistanı Sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi paketinden konuştu ve yeni ekonomi paketi ile birlikte dijitalleşme sürecinin yeni adımı olan Dijital Vergi Asistanı Sistemi'ni açıkladı.

DİJİTAL VERGİ ASİSTANI SİSTEMİ NEDİR?

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz" dedi.

Açıklamasında vatandaşların vergi dairesine gitmeye gerek duymadan vergi işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmelerine yardımcı olacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını da başlatılacağını belirtti.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ NEDİR?

7 / 24 hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi, vatandaşların vergi dairelerine gitmeden de vergi işlemlerini tamamlayabilmelerine yardımcı olacak.

Mükellef memnuniyetini sağlayabilmek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına Dijital Vergi Dairesi ile Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye sokacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hareketin oldukça önemli olduğuna da dikkat çekti.

Dijital Vergi Dairesi ile vatandaşların süresinde ödenmeyen borçlarını tek bir idareye ödeyebilmelerini sağlayacaklarını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, farklı uygulamaları kaldırarak vergi denetiminde haksız rekabeti önleyen modeller kullanacaklarını belirtti.

ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI REVİZE EDİLECEK Mİ?

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada çift vergilendirmeden de bahseden Erdoğan, "Uluslararası yatırımcıların vergi konusunda karşılaştıkları sorunları da reformlarımızın kapsamı içine aldık. Bu çerçevede, ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları engellemek için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize edeceğiz" dedi.

VERGİLER DAHA HIZLI İNCELENECEK

Dijitalleşme süreci ile birlikte vergi inceleme süresinin de hızlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektronik inceleme, elektronik tebligat ve elektronik tutanak yolu ile mükelleflere haber verecek olan Dijital Vergi Denetimi Sistemi ile vergilerin inceleme süresinin kısalacağını söyledi.

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