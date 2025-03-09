FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dijital Vergi Dairesi'nde geçen yıl 12,2 milyona yakın işlem yapıldı

Dijital Vergi Dairesi'nde geçen yıl 12,2 milyona yakın işlem yapıldı

09.03.2025 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Dijital Vergi Dairesi hizmetinden geçen yıl 12 milyon 189 bin 318 işlem gerçekleştirilirken, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da 1 milyon 565 bin 603 oldu.

Dijital Vergi Dairesi'nde geçen yıl 12,2 milyona yakın işlem yapıldı

AA muhabirinin GİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, e-beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerle mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlanması sağlanıyor.

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi birçok uygulamaya tek çatı altında ulaşabiliyor.

Buna göre, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 41,3 artışa 1 milyon 107 bin 692'den 1 milyon 565 bin 603'e yükseldi.

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 40,9 artarak 1 milyon 549 bin 138 oldu. 2023 yılında 1 milyon 99 bin 468 mükellef e-arşiv uygulamasından yararlandı.

Büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu e-defter uygulamasına geçişte de artışlar yaşandı. Bir önceki yıl 695 bin 352 mükellef e-defter uygulamasını kullanırken bu sayı 2024'te 781 bin 584'e yükseldi.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da geçen yıl 402 bin 985'i buldu. Bir önceki yıl bu uygulamadan 284 bin 634 mükellefin yararlandığı belirlenmişti.

Dijital Vergi Dairesi'nden yapılan işlem sayısı da geçen 12 milyon 189 bin 318 oldu.

e-Tebligat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 36 milyon 334 bin 658'e ulaştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacakSGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak
Serbest bölgelerde bu yıl 12,5 milyar doların üzerinde ihracat hedefleniyorSerbest bölgelerde bu yıl 12,5 milyar doların üzerinde ihracat hedefleniyor
Anahtar Kelimeler:
vergi dijital
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Öcalan bıçak altına yattı! Ameliyat yeri ortaya çıktı

Öcalan bıçak altına yattı! Ameliyat yeri ortaya çıktı

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

İspanyollardan o ile yatırım! Onun gibisini hiçbir yerde bulamadılar

İspanyollardan o ile yatırım! Onun gibisini hiçbir yerde bulamadılar

O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı

O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı

Esnaf kredisiyle başladı! Patron oldu, sayıyı artırıp firma kurdu

Esnaf kredisiyle başladı! Patron oldu, sayıyı artırıp firma kurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.