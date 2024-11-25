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Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız: Aile hekimlerinde bazı raporlar ücretli oluyor! Ehliyet raporu da dahil

25.11.2024 17:34
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Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar bundan böyle ücretli olacak. Ehliyet raporu da artık aile hekiminden ücretli alınacak raporlar arasına giriyor. Öte yandan SGK üzerinden sağlık hizmeti alanların ödediği katılım payları da değişiyor.

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız: Aile hekimlerinde bazı raporlar ücretli oluyor! Ehliyet raporu da dahil

Sağlık raporları artık ücretli oluyor. Düzenleme tüm aile hekimlerinde geçerli olacak. Bir başka düzenlemeye göre ise aile hekimine gidenlerden daha az katılım payı alınacak. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde alınan katılım payı 2 TL'den 20 TL'ye yükselecek. Aile hekimi tarafından sevk edilen hastalardan alınan katılım payları yarı yarıya indirilebilecek.

"BAZI RAPORLARIN ÜCRETLİ HALE GETİRİLMESİYLE AİLE HEKİMLERİMİZİN BÜTÇELERİNE CİDDİ BİR KATKI SAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ehliyet raporu gibi bazı sağlık raporlarının ücretli olmasına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan açıklama geldi. TGRT Haber'de yer alan habere göre Usta şu açıklamaları yaptı:

"Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü basamak, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz.

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Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz.

Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak."

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AİLE HEKİMİNE GİDENLERDEN DAHA AZ KATILIM PAYI ALINACAK

Öte yandan AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanun teklifinde katılım paylarına ilişkin düzenleme öngörülüyor. HaberTürk'te aktarılan teklife göre; ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2012 yılından beri 2 TL olarak uygulanan katılım payı 20 TL’ye çıkartılacak. Aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenlerden alınan katılım payı 10 TL’ye indirilecek.

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Reçetede yer alan 3 kutuya kadar ilaçlar için 3 TL, ilave her bir kutu ilaç için ise 1 TL katılım payı uygulaması 2012 yılından beri aynen devam ediyor. İlaç katılım payındaki bu tutarlar ile ayakta tedavide alınacak olan 20 TL, bundan böyle her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Teklifin gerekçesinde, 2023 yılı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde, kişi başı hekime müracaat sayısının 11,4 olduğu, 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 4,4 başvuru yaptığı, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ise ortalama 8,3 başvuru yaptığı belirtildi. 2024 yılı ilk 7 ayı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde ise 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişi ortalama 3,1 başvuru yaparken, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 5,9 başvuru yaptığının görüldüğü ifade edildi. Bu veriler doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini ve sağlık giderlerinin etkin yönetimini sağlamak amacıyla SGK tarafından finanse edilen sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile makro ekonomik değişkenler de dikkate alınarak ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payında değişiklik yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Ehliyet rapor
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